內房相關企業放寬A股融資 分析料培育內房「新玩家」

明報記者 方楚茵

雖然內房未直接受惠於政策，但誤中副車下多股急升，四大藍籌內房昨日向上，碧桂園（2007）升6.72%，龍湖（0960）升3.47%，中海外（0688）升2.35%，潤地（1109）升1.14%。民企方面，金輝控股（9993）升15.17%，旭輝（0884）升3.64%，美的置業（3990）升2.58%。

再融資助公司發展主業

多家內地券商認為，非房企業A股融資將利好建築建材行業，推出相關政策是為未來業務結構調整後的房企留下融資渠道。國泰君安報告指出，政策對於有涉房產業務的企業來看，A股再融資的放開有助公司發展主營業務，由於地產業務規模佔比較低，只要主營業務發展較快或規模較大，就可用其經營現金流來發展地產業務，變相獲得融資優勢。

國企融資市帳率須1倍以上

國泰君安形容這批非地產為主業的公司為「新玩家」，包括建築企業和當地鐵路公司，例如深圳地鐵、廣州地鐵等。因目前已看到相關企業在一些一二線城市的土地市場，踴躍參與投地，甚至今年以來這類公司已成為投地的全國頭二十大公司。相信在地產去金融化的基調下，市場加速出清，新玩家進入，將為內地房地產市場格局帶來轉變。

中信證券則指政策鬆動有望助力建築建材企業拓展增長空間，並選出初步滿足此次政策條件的8家企業，而在國資委要求央企國企股權類融資市帳率（P/B）須在1倍以上，認為短期內實現股權類融資的企業僅兩家（見表）。不過，隨着各家企業地產業務逐步收縮，相關企業未來有望受益此次政策鬆動。

事實上，在內房債務爆煲後，不少民企已獲國企入主或參股，當中華南城（1668）獲主要股東深圳市特區建設不超過2億元人民幣貸款。

標普降中駿長期信用評級

另外，近期傳出可發「中債增」債券的中駿（1966）昨遭國際評級機構標普將其長期發行人信用評級從「B-」下調至「CCC+」，高級無抵押債券的長期發行評級由「CCC+」下調至「CCC」後，中駿主動要求撤銷中駿發行人信用評級和發行評級。