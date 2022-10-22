內房相關企業放寬A股融資 分析料培育內房「新玩家」

【明報專訊】民企內房融資窗口仍未打開，內地卻已鋪路為一班肯轉型的「新玩家」或建築企業開拓融資渠道。官媒《中國證券報》昨天報道，中國證監會在確保股市融資不投向房地產業務的前提下，允許有小量涉足房產業務的非房地產主業企業在A股市場融資。這類企業泛指自身及控股子公司最近一年於房地產業務的收入和利潤佔比不超過10%，又或是參股子公司涉房業務產生的投資收益佔企業當期利潤比例不超過10%。
明報記者 方楚茵
雖然內房未直接受惠於政策，但誤中副車下多股急升，四大藍籌內房昨日向上，碧桂園（2007）升6.72%，龍湖（0960）升3.47%，中海外（0688）升2.35%，潤地（1109）升1.14%。民企方面，金輝控股（9993）升15.17%，旭輝（0884）升3.64%，美的置業（3990）升2.58%。
再融資助公司發展主業
多家內地券商認為，非房企業A股融資將利好建築建材行業，推出相關政策是為未來業務結構調整後的房企留下融資渠道。國泰君安報告指出，政策對於有涉房產業務的企業來看，A股再融資的放開有助公司發展主營業務，由於地產業務規模佔比較低，只要主營業務發展較快或規模較大，就可用其經營現金流來發展地產業務，變相獲得融資優勢。
國企融資市帳率須1倍以上
國泰君安形容這批非地產為主業的公司為「新玩家」，包括建築企業和當地鐵路公司，例如深圳地鐵、廣州地鐵等。因目前已看到相關企業在一些一二線城市的土地市場，踴躍參與投地，甚至今年以來這類公司已成為投地的全國頭二十大公司。相信在地產去金融化的基調下，市場加速出清，新玩家進入，將為內地房地產市場格局帶來轉變。
中信證券則指政策鬆動有望助力建築建材企業拓展增長空間，並選出初步滿足此次政策條件的8家企業，而在國資委要求央企國企股權類融資市帳率（P/B）須在1倍以上，認為短期內實現股權類融資的企業僅兩家（見表）。不過，隨着各家企業地產業務逐步收縮，相關企業未來有望受益此次政策鬆動。
事實上，在內房債務爆煲後，不少民企已獲國企入主或參股，當中華南城（1668）獲主要股東深圳市特區建設不超過2億元人民幣貸款。
標普降中駿長期信用評級
另外，近期傳出可發「中債增」債券的中駿（1966）昨遭國際評級機構標普將其長期發行人信用評級從「B-」下調至「CCC+」，高級無抵押債券的長期發行評級由「CCC+」下調至「CCC」後，中駿主動要求撤銷中駿發行人信用評級和發行評級。