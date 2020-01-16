CCL按周跌0.89% 逾4年半新低

維景灣畔3年多實蝕近一成

同時，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報168.76點，重返2018年1月水平，按周跌0.82%；CCL（中小型單位）報166.87點，同樣重返2018年1月水平，按周跌0.88%；CCL（大型單位）報176.43點，按周跌0.94%。四大分區方面，新界東CCL Mass報177.62點，重返2019年2月水平，按周跌0.95%；新界西CCL Mass報159.36點，重返2020年4月水平，按周跌0.85%。至於市區，九龍CCL Mass報161.41點，重返2017年12月水平，按周跌0.64%；港島CCL Mass報171.61點，重返2017年11月水平，按周跌0.91%。

二手市場持續錄得蝕讓或低價成交。中原地產高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳維景灣畔第6座低層E室，屬實用面積515方呎2房間隔，望內園景及海景，以836萬元易手、實呎16,233元；原業主2019年以860萬元購入，帳面已蝕24萬元或2.7%，連使費後料實蝕約75萬元或8.7%。

綠楊新邨3房跌穿700萬

荃灣老牌屋苑綠楊新邨則錄低價成交。中原地產分行經理王春江指，綠楊新邨K座中層1室，實用面積582方呎，3房間隔，以695萬元沽出，實呎11,942元；撇除內部轉讓及事故單位成交，成交價屬屋苑同類戶型5年新低價，惟原業主2011年以388萬元購入，帳面仍賺307萬元或79%。另世紀21奇豐物業經理黃宗信表示，馬鞍山新港城Q座中層03室，實用面積337方呎2房戶，原業主減價20萬元或3%後以600萬元成交，實呎17,804元；原業主2014年以365萬元購入，帳面賺235萬元或64%。

[香港地產]