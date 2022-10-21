美國柴油供應量剩25天 14年最低

【明報專訊】美國能源信息署（EIA）數據顯示，美國柴油供應量僅餘25天，是2008年以來最低。用於供暖和貨車運輸的燃料短缺，成了美國政府11月中期選舉前重要擔憂。美國白宮經濟顧問迪斯（Brian Deese）向彭博電視台稱，柴油庫存「低得無法接受」，一切選項都在考慮之列，包括禁止汽油、柴油和其他精煉石油產品出口，以增加本土供應，降低零售價格。
與此同時，衡量需求的餾分油供應4周滾動平均值，升至2007年以來最高的季節性水平。美國總統拜登表示，將繼續出售白宮3月授權出售的1.8億桶戰略石油儲備中，最後一批約1500萬桶，以遏抑汽油價格。拜登表示，此次出售將於12月進行，如果有必要，仍將授權出售更多石油儲備。不過業界人士批評，釋放石油儲備在短期內人為壓低價格，反而妨礙能源企業對產能的投資。
憧憬內地或放寬防疫 油價升逾1%
面對油市供應緊張，加上消息指出，內地可能放寬防疫隔離措施，國際油價昨晚升逾1%。美企業績大致不錯，美股三大指數早段向上，道指升逾300點，納指升約1%。美國9月二手樓銷售按月跌1.5%，折合成年率為471萬間，除2020年新冠疫情初期短暫暴跌以外，是2012年9月以來最低。