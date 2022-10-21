美國柴油供應量剩25天 14年最低

與此同時，衡量需求的餾分油供應4周滾動平均值，升至2007年以來最高的季節性水平。美國總統拜登表示，將繼續出售白宮3月授權出售的1.8億桶戰略石油儲備中，最後一批約1500萬桶，以遏抑汽油價格。拜登表示，此次出售將於12月進行，如果有必要，仍將授權出售更多石油儲備。不過業界人士批評，釋放石油儲備在短期內人為壓低價格，反而妨礙能源企業對產能的投資。

憧憬內地或放寬防疫 油價升逾1%

面對油市供應緊張，加上消息指出，內地可能放寬防疫隔離措施，國際油價昨晚升逾1%。美企業績大致不錯，美股三大指數早段向上，道指升逾300點，納指升約1%。美國9月二手樓銷售按月跌1.5%，折合成年率為471萬間，除2020年新冠疫情初期短暫暴跌以外，是2012年9月以來最低。

（綜合報道）

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