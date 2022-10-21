Tesla料今年電動車交付量略低目標

股價早段挫逾8% 見1年低

Tesla表示，第三季交付的343,830輛電動車，有三分之二集中在9月交付。由於交付量低於365,923輛的總產量，令市場憂慮是否意味Tesla的需求轉弱。行政總裁馬斯克解釋，交付量落後於產量，主要由於沒有足夠的貨船、火車及貨車進行交付。

Tesla表示，調整生產及發貨的安排，有助於降低成本，但導致更多電動車在季末交付。馬斯克強調，第四季需求非常大，預期將迎來「史詩般的一年終結」（epic end of year），預計交付量將創季度新高。

他說，無論經濟衰退與否，Tesla也全力高速（pedal to the metal）增產。Tesla去年交付量為93.6萬。若要實現按年增長五成的交付目標，今年需交付140萬輛電動車。今年頭3季交付逾90.8萬輛，若要達到目標，第四季需交付接近50萬輛電動車，按季增幅達42%。

預告明年或首次回購股票

馬斯克預告，明年可能進行歷來首次股票回購。他說，就算經濟環境惡化，董事會內部「普遍認為回購是合理的」，回購規模可能介乎50億至100億美元。Tesla第三季自由現金流達33億美元，現金餘額達211億美元。

馬斯克提出了對Tesla市值的新目標，認為其有可能超越美國市值最高的蘋果（美：AAPL），以及沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美（沙特：2222）的總和，達到4.4萬億美元，儘管其目前市值不足7000億美元。他又關注到環球經濟的一些負面因素正在加劇，例如歐洲因能源短缺而面臨衰退，而中國樓市下滑令當地出現「類似經濟衰退」的現象，即使是經濟穩健的美國，也面臨聯儲局「過度加息」的問題。

（綜合報道）

[國際金融]