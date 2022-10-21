羅素街樓上舖撻訂貨 1.1億再易手

馬時亨長女6月購入 上月撻訂

資料顯示，今年6月劉馬露明以全仁健康產品有限公司，購入英皇鐘錶珠寶中心高層全層一個樓上舖，成交價1.1億元，以全層面積4,718方呎計，呎價23,315元。劉馬露明購入後曾對外表示，物業作中長線用途，以出售健康產品為主，惟她上月撻訂離場，估計損失訂金約1100萬元。

麥紹棠等2014年3月以1.49億元購入上述物業，本月中再以1.1億元易手，成交價與上次相同，持貨約8年，帳面蝕3900萬元或26%。買家為元帥有限公司（GRAND MARSHAL LIMITED），據悉，物業現由美容公司租用，月租約17萬元，租金回報近1.9厘，麥紹棠持貨8年，帳面蝕3900萬元或26%。

投資者持續沽貨，資料顯示，將軍澳寶盈花園地下S2C號舖，面積約402方呎，上月下旬以1218萬元易手，呎價3.03萬元。商舖現租予跌打針灸專科中醫，月租3.45萬元，據悉租客轉租為買。原業主為資深投資者李耀華，他於2001年11月逾1.11億元購入寶盈花園一籃子舖位。