經濟

香港地產

首都3房移民盤 3年多實蝕200萬

【明報專訊】新一份《施政報告》雖然有為新來港專才在獲得永久居民身分後退回辣稅，但由於未有明顯減辣措施，市場續錄二手蝕讓成交，其中將軍澳日出康城首都一個3房「移民盤」，減價210萬元後以790萬元售出，原業主持貨3年多，連使費料實蝕約200萬元離場。

美聯首席助理聯席董事許志琼指出，首都5座高層右翼C室，實用面積680方呎，3房1套間隔，在《施政報告》後以790萬元售出，實呎11,618元。他表示，單位最初叫價1000萬元放售，惟業主趕移民，累減210萬元售出。原業主2019年6月以938萬元購入，連使費料實蝕約200萬元或約21%。

此外，中原分區營業經理陳鴻霆表示，《施政報告》後馬鞍山錦鞍苑錄低價成交，B座中層07室，實用面積554方呎，3房間隔，單位久未裝修，以535萬元已補價易手，實呎9657元，為屋苑自2018年後已補價實呎首見不足萬元成交。原業主1987年以29.5萬元未補價購入，及後轉讓予家人，料是次轉讓後，即使扣除補價仍獲利甚豐。

伍集成家族一年沽環角道3伙

另有本地家族連環沽貨。資料顯示，灣仔集成中心大業主伍集成家族，本月初以3498萬元售出港島南區環角道雙號一個實用面積1481方呎單位連一個車位，實呎23,619元。事實上，該家族持有該屋苑多個單位，去年起先後沽出3伙及2個車位，全為實用面積1481方呎單位，共套現逾1.07億元。其中一個地下單位連車位，去年10月先以3735萬元售出，實呎25,220元；至今年2月，另一個相同面積單位，以3528萬元售出，實呎23,822元，即最新售出一伙，成交價較一年前下跌約6%。

伍集成家族於2007、08年間先後以共8080萬元，購入該屋苑4伙連4個車位。

相關字詞﹕環角道 集成中心 伍集成 錦鞍苑 首都

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