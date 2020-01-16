本季12盤6118伙入伙 康城兩盤佔四成 海茵莊園最快下月批滿意紙 涉1556伙季內最多

明報記者 歐陽慧恩 林尚民

一度因入伙期延後的海茵莊園，早前多個單位預租後遭取消，據悉，該批曾遭取消租賃的業主為搶先機，已再度將單位放租。九建雖曾公布海茵莊園將延遲約7個月入伙，料完工日期延至2023年3月，惟據西貢地政處文件所指，九建已向地政總署提交興建橫跨環保大道的行人天橋，及橫跨石角路的行人天橋的承諾書及銀行擔保書，確保海茵莊園獲發滿意紙後，仍會履行批地條款，並已與有關部門達成共識，令屋苑有機會於下月獲發滿意紙。

中原高級分區營業董事伍錦基指出，屋苑早前雖入伙期未定，但已有80多個單位預先放租，務求在獲知入伙期後第一時間租出，其中2座中層A3室，實用面積284方呎，1房間隔，曾於8月以12,500元獲預租，後因入伙期延後而取消租約，不過業主其後以1.3萬元再度放租，實用呎租約46元；業主去年以662.3萬元一手買入，租金回報約2.4厘。

柏傲莊首錄租賃 1房月租1.6萬

伍又稱，雖然屋苑伙數多，但已售出的單位只有約400多個，料入伙初期雖對區內租金有少許影響，但因近期市場亦多了外籍及內地新租客，相信租金不會明顯回落。至於有機會本季入伙的LP10，美聯區域營業董事劉卓豪表示，屋苑一個實用面積約484方呎的2房戶，叫租約1.6萬元起，現階段屋苑放租盤暫約26個。

除將軍澳外，多區亦有大型屋苑相繼入伙，其中港鐵大圍站上蓋的柏傲莊，雖然第3期因石屎質素未達標而需拆樓重建，但暫未影響第1期783個單位收樓，屋苑更於近日錄得首宗預租個案，中原地產分行市務經理唐嘉銘表示，柏傲莊1期2A座中層D室，實用面積350方呎，1房間隔，以1.6萬元租出，實用呎租45.7元。租客為一對年輕情侶，因屋苑可以飼養寵物，加上交通方便亦有大型會所，因而租用單位。業主2020年以約778萬元一手購入，租金回報約2.5厘。據悉，屋苑現時約有50多個租盤，叫租由1.7萬元起。