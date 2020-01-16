經濟

廣汽埃安融資近183億人幣 估值逾千億

【明報專訊】廣汽集團（2238）公布，旗下新能源汽車廣汽埃安昨日完成融資，涉及金額約182.94億元（人民幣，下同）；交易完成後，廣汽仍持有廣汽埃安約76.89%股權，維持最大單一股東地位，以今次融資交易金額計，相當於廣汽埃安估值已超過1000億元。廣汽昨日收報5.43港元，跌2.16%。

根據公告，廣汽埃安將向合共53名投資者配發約13.83億股股份，佔廣汽埃安擴大後股本約17.72%，每股認購價為13.23元；投資者包括投資於充換電能源生態、電池關鍵資源、芯片設計與製造、智能駕駛車路協同等產業的金融投資機構。交易完成後，除其中一名獨立認購人持有廣汽埃安約1.45%股權外，其餘股東持股俱不多於1%。

今年上半年銷量逾10萬輛

據廣汽公告，廣汽埃安於2020年、2021年總銷量為約6萬輛、12.02萬輛，年收入分別為76.1億元及172.65億元，並錄得稅後虧損約6.88億和13.89億元。今年上半年，廣汽埃安銷量為10.02萬輛，實現營業收入約147.87億元。

廣汽表示，廣汽埃安將把今次融資所得資金，用於擴大上下游戰略性產業資源的優勢，包括在能源生態、電池材料、汽車芯片等方面升級產業鏈、供應鏈的保供穩供能力；為新產品開發、新一代電池、電驅研發及產業化建設、智能駕駛、智能座艙及產能保證等核心技術的研發和產業化佈局提供資金。

上 / 下一篇新聞

恒地新世界等 伙潤地拓北部都會區 料重點發展新界農地 分析：助高負債發展商獲資金
恒地新世界等 伙潤地拓北部都會區 料重點發展新界農地 分析：助高負債發展商獲資金
《施政報告》減辣遜預期 大行料樓市續向下
《施政報告》減辣遜預期 大行料樓市續向下
恒指再挫231點 曾失守「歐債底」
恒指再挫231點 曾失守「歐債底」
數碼通：「0+3」未激發旅客來港
數碼通：「0+3」未激發旅客來港
金融峰會確診者或准坐私人飛機離港
金融峰會確診者或准坐私人飛機離港
還息不還本延長半年 改善還款選項
還息不還本延長半年 改善還款選項
金沙中國上季虧損擴12% 管理層稱仍困難 料續牌順利
金沙中國上季虧損擴12% 管理層稱仍困難 料續牌順利
高盛引述銀娛：對未來數月賭收審慎樂觀
高盛引述銀娛：對未來數月賭收審慎樂觀
大酒店簽訂60億綠色銀團貸款 為倫敦項目再融資
大酒店簽訂60億綠色銀團貸款 為倫敦項目再融資
中播數據：明年初試行車聯網多媒體服務
中播數據：明年初試行車聯網多媒體服務
中移動首3季純利升13%
中移動首3季純利升13%
會財局：上年度接獲投訴增五成 項目質素監控欠佳成最常見審計失當
會財局：上年度接獲投訴增五成 項目質素監控欠佳成最常見審計失當
鱷魚恤擬2供1 集資4260萬
鱷魚恤擬2供1 集資4260萬
日圓兌美元曾失守150 低位急彈 疑央行再干預
日圓兌美元曾失守150 低位急彈 疑央行再干預
Tesla料今年電動車交付量略低目標
Tesla料今年電動車交付量略低目標
美國柴油供應量剩25天 14年最低
美國柴油供應量剩25天 14年最低
張兆聰：玖紙低位見支持 值得留意
張兆聰：玖紙低位見支持 值得留意
植耀輝：炒復常概念 國泰短線看俏
植耀輝：炒復常概念 國泰短線看俏
葉創成：參考建滔康師傅 尋找下一隻10倍股
葉創成：參考建滔康師傅 尋找下一隻10倍股
技術取勝：金蝶9.6元成短線支持
技術取勝：金蝶9.6元成短線支持
盧駿匡：投資者熊市要改「只買升不買跌」習慣
盧駿匡：投資者熊市要改「只買升不買跌」習慣
中巴顏潔齡丈夫逝世
中巴顏潔齡丈夫逝世
劉思明：炒政策要識揀 中建築可取
劉思明：炒政策要識揀 中建築可取
周顯：富二代喜搞政治有因
周顯：富二代喜搞政治有因
譚新強：如何衡量世界末日的概率？
譚新強：如何衡量世界末日的概率？
湯文亮：新一份施政報告 也無風雨也無晴
湯文亮：新一份施政報告 也無風雨也無晴
新鐵路效應 有利大阪樓市
新鐵路效應 有利大阪樓市
本季12盤6118伙入伙 康城兩盤佔四成 海茵莊園最快下月批滿意紙 涉1556伙季內最多
本季12盤6118伙入伙 康城兩盤佔四成 海茵莊園最快下月批滿意紙 涉1556伙季內最多
首都3房移民盤 3年多實蝕200萬
首都3房移民盤 3年多實蝕200萬
ONE INNOVALE-Cabanna今開價
ONE INNOVALE-Cabanna今開價
羅素街樓上舖撻訂貨 1.1億再易手
羅素街樓上舖撻訂貨 1.1億再易手