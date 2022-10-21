經濟

會財局：上年度接獲投訴增五成 項目質素監控欠佳成最常見審計失當

【明報專訊】會計及財務匯報局（下稱會財局）昨日發布2022年度有關上市實體核數師失當行為及財務報表不合規的調查報告，指出截至今年3月底止年度接獲101宗可跟進投訴，當中個案來自公眾人士、舉報人或經其他機構轉介。調查部主管林穎志表示，接獲的報告個案與截至2021年3月31日止18個月比較大幅增加51%，主要來源為舉報者及其他監管機構，反映公眾對投訴渠道的意識提高。

明報記者 馬意文

調查涵蓋2021年4月1日至2022年3月31日止的12個月，接獲101宗可跟進投訴，並審核自去年3月31日期間的62宗調查和查訊，以及展開46宗新個案、完成9宗個案；當中5宗涉及重大指控的紀律處分個案，有關各方已被譴責並被責令支付介乎10萬至50萬港元行政罰款，以及向會財局及香港會計師公會繳付費用。

5宗紀律處分個案 有關各方已被譴責罰款

調查提及，較常見不遵守財務匯報個案，多涉及在財務匯報中需要管理層作出重大判斷及估計的領域，包括金融工具、資產減值和公允價值計量、持續經營評估及匯報。

會財局根據調查，整理較常見的審計失當行為，未能對項目團隊的重大判斷及總結充分進行項目質素監控審視最常見，比例高達87%；約80%為未有取得足夠適當的審計證據以供發表意見；沒有行使適當專業懷疑態度及專業判斷則有約68%；至於未有妥善評估會計估計的合理性，以及核數師所聘用專家工作表現，則各有約47%及23%。

會財局表示，上述失當行為可能導致財務報表中的重大錯報或欺詐未被發現，從而導致投資者作出錯誤的投資決策。

CEO：應認真思量是次調查結果和建議

行政總裁馬力表示，希望透過常見例子提出見解，有助敦促核數師留意報告中的重要發現和觀察結果，採取適當行動以作出必要的改進，從而提高審計質素；同時上市實體董事局、管理層及審計委員會也應認真思量是次調查結果和建議，以確保維持高質素的財務匯報。

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