中移動首3季純利升13%

中移動核心業務通信服務收入按年升8.3％至6201億元，其他業務收入按年升36.4％至1034億元。中移動表示，移動客戶根基穩固，5G 客數保持行業領先。首三季移動 ARPU達50.7元，按年升1％。截至9月底有線寬帶客戶數達到2.65億戶，凈增2482 萬戶，有線寬帶 ARPU 達34.8 元，按年升0.2％。

中電信首3季純利升5％

中國電信（0728）首3季純利按年升5.2％至245億元，經營收入按年升9.6％至3610億元，當中服務收入升8％至3286億元。EBITDA按年升4.3％1005億元。首3季移動用戶數達3.9億戶，淨增1746萬戶，當中5G上客量2.51億戶，淨增6324萬戶，滲透率達到64.4%，移動用戶ARPU達45.5元。