經濟

大酒店簽訂60億綠色銀團貸款 為倫敦項目再融資

【明報專訊】半島酒店母公司大酒店（0045）宣布，因應在建中的倫敦半島酒店及住宅項目，與9家銀行共同簽訂6.75億英鎊（約59.5億港元）3年期綠色銀團貸款協議，為現有的6.5億英鎊銀團貸款進行再融資。該項貸款到期日為2025年，將繼續用於支付倫敦半島酒店項目的建築及營運費用，項目料於2023年落成及投入運作。

集團表示，是次的新銀團貸款共涉及9家銀行參與貸款安排，包括星展銀行、中銀香港、華僑銀行、大華銀行、恒生銀行、富邦銀行（香港）、匯豐銀行、東亞銀行，以及三井住友銀行，匯豐為協議的綠色貸款顧問。

倫敦半島酒店項目料2023年落成

大酒店董事總經理兼行政總裁郭敬文表示，能成功獲得陣容鼎盛的9家銀行為現有的銀團貸款再融資，顯示業界對集團旗下倫敦物業，包括倫敦半島酒店及倫敦半島住宅公寓項目，投以信心一票。同時，今次綠色貸款亦反映集團對建設可持續發展未來的承諾。

他又稱，倫敦是全球最有活力、姿彩繽紛的大都會之一，擁有獨特的城市活力及文化氣質，未來發展潛力無可限量。倫敦半島酒店及住宅公寓項目落成後將有條件成為倫敦最佳酒店及物業之一。

據介紹，倫敦半島酒店及住宅公寓項目位處倫敦市中心，景觀包括海德公園角及威靈頓拱門，項目設有190間酒店客房，以及25套半島品牌的豪華住宅公寓，預計於2023年落成啟用。

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