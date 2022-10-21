經濟

高盛引述銀娛：對未來數月賭收審慎樂觀

【明報專訊】高盛發表報告，引述銀娛（0027）管理層稱，對未來數個月賭收審慎樂觀，並期望內地盡快恢復批准旅客訪澳。雖然澳門政府已無條件接納馬來西亞雲頂「入閘」競投賭牌，但該行認為並不反映雲頂有望取得賭牌，估計臨近有競投結果前，濠賭股走勢會愈波動。

料競投賭牌有結果前 濠賭股波動

銀娛早前舉行投資者電話會議。高盛表示，銀娛仍然希望澳門政府能盡快獲中國政府批准，恢復當地旅行團及電子個人旅遊簽證申請，但預計前者或會更早獲得批准，因能更直接幫助當地零售商和中小企業。《澳門日報》報道，內地居民赴澳門旅遊電子簽注及旅行團，有望在下月實施，最早或11月13日開放旅行團入境。

高盛引述銀娛表示，十一黃金周期間訪澳旅客人數好過預期，首日訪澳旅客接近4萬人。高盛預期，在恢復內地旅行團及個人旅遊簽證申請後，訪澳旅客及賭收將每日超過4萬人及達3億澳門元。

此外，澳門媒體早前報道，政府已無條件接納雲頂的賭牌競投標書。不過，高盛認為，這不代表雲頂可順利投得賭牌，認為雲頂在新加坡、馬來西亞和菲律賓等地方經營賭場多年，相信可以為澳門提供幫助，引入更多東盟參與者；惟若現有6個賭牌持有人有任何改變，將需要政府協調現有非博彩設施的出售及租賃，或對當地就業造成干擾。

該行估計，臨近有競投結果前，濠賭股走勢愈波動，新賭牌結果和賭收表現，可能在內地或採取更寬鬆的旅遊政策下逐漸復蘇，將成為行業的重要催化劑。該行繼續看好金沙中國（1928）、銀娛、新濠博亞（美：MLCO）和澳博（0880），相信他們不太可能失去賭牌。

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