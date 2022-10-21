金融峰會確診者或准坐私人飛機離港

入住四季酒店集中管理

報道引述消息人士稱，衞生署正與金管局商討峰會細節，提及一旦參與者確診應如何處理。據悉，政府考慮讓確診者乘坐私人飛機離港，但前提是可以成功安排確診者從酒店前往機場以及等待航班時保持隔離。如果確診者未能乘坐私人飛機離開，他們將會留在酒店房間內隔離。

消息人士又指，大部分與會者將留在中環四季酒店，以便當局集中管理。金管局回應稱，政府已批准一整套有關峰會的感染控制安排，相信安排會有利活動舉行。另外，在「0+3」的檢疫安排下，與會者可能會獲得豁免以便可參加特定的活動或進入部分場所，惟所有與會者都必須做核酸檢測。

該金融峰會料有200名來自各國的金融業界領袖人物參與，當中包括匯豐控股（0005）行政總裁祈耀年、渣打（2888）行政總裁溫拓思、摩根士丹利行政總裁高聞（James Gorman）及高盛行政總裁所羅門（David Solomon）等。