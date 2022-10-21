數碼通：「0+3」未激發旅客來港

漫遊服務查詢增六成

譚樂文分享，適逢日本開關，公司已派員前往當地測試網速，關注久違旅行的港人在當地上網體驗。他表示，疫情後時代對漫遊的需求更為殷切，因現時不少國家在入境時，需要旅客到埗要下載Apps處理及登記個人資料、掃描QR Code等要求，如泰國電話卡更實施實名制入境要求，相信過往售賣電話卡店舖成行成市的光景不再。

派員赴日測試網速

數碼通近期推出「漫遊數據多日通」，提供14日及7日的亞太區服務計劃，價錢分別為318元和178元，均為每日1GB全速數據，其後速度不高於512 kbps，未用完日數可留至下一次使用，有效期一年。譚認為計劃收費「具競爭力」，在明年1月3日前購買將加送一日數據，他透露現時7日服務計劃較受歡迎，其中又以深受港人喜愛的日本跑出，其次則是泰國和韓國。

可惜「0+3」未有激發旅客來港，譚透露， 現時入境漫遊服務仍維持疫情時的低水平，暫時未有太大變化，相信與入境限制有關，認為實施「0+0」對本地漫遊會有更大的支持。即使如此，譚又相信出境漫遊業務復蘇將有助帶動年底ARPU（每用戶平均收入） 上升。