經濟

數碼通：「0+3」未激發旅客來港

【明報專訊】本港早前放寬入境檢疫政策至「0+3」，重新推動港人外遊，電訊商漫遊業務見復蘇。數碼通（0315）執行董事兼副行政總裁譚樂文表示，「0+3」實施約三周，港人對漫遊服務查詢較未調整政策時增逾六成，9月單月漫遊收入已回升至2019年疫情前的51％，最新本月11日至16日整體漫遊數據用戶人數較去年同期增長64%。

漫遊服務查詢增六成

譚樂文分享，適逢日本開關，公司已派員前往當地測試網速，關注久違旅行的港人在當地上網體驗。他表示，疫情後時代對漫遊的需求更為殷切，因現時不少國家在入境時，需要旅客到埗要下載Apps處理及登記個人資料、掃描QR Code等要求，如泰國電話卡更實施實名制入境要求，相信過往售賣電話卡店舖成行成市的光景不再。

派員赴日測試網速

數碼通近期推出「漫遊數據多日通」，提供14日及7日的亞太區服務計劃，價錢分別為318元和178元，均為每日1GB全速數據，其後速度不高於512 kbps，未用完日數可留至下一次使用，有效期一年。譚認為計劃收費「具競爭力」，在明年1月3日前購買將加送一日數據，他透露現時7日服務計劃較受歡迎，其中又以深受港人喜愛的日本跑出，其次則是泰國和韓國。

可惜「0+3」未有激發旅客來港，譚透露， 現時入境漫遊服務仍維持疫情時的低水平，暫時未有太大變化，相信與入境限制有關，認為實施「0+0」對本地漫遊會有更大的支持。即使如此，譚又相信出境漫遊業務復蘇將有助帶動年底ARPU（每用戶平均收入） 上升。

相關字詞﹕漫遊 「0+3」 數碼通

上 / 下一篇新聞

恒地新世界等 伙潤地拓北部都會區 料重點發展新界農地 分析：助高負債發展商獲資金
恒地新世界等 伙潤地拓北部都會區 料重點發展新界農地 分析：助高負債發展商獲資金
《施政報告》減辣遜預期 大行料樓市續向下
《施政報告》減辣遜預期 大行料樓市續向下
恒指再挫231點 曾失守「歐債底」
恒指再挫231點 曾失守「歐債底」
金融峰會確診者或准坐私人飛機離港
金融峰會確診者或准坐私人飛機離港
還息不還本延長半年 改善還款選項
還息不還本延長半年 改善還款選項
金沙中國上季虧損擴12% 管理層稱仍困難 料續牌順利
金沙中國上季虧損擴12% 管理層稱仍困難 料續牌順利
高盛引述銀娛：對未來數月賭收審慎樂觀
高盛引述銀娛：對未來數月賭收審慎樂觀
大酒店簽訂60億綠色銀團貸款 為倫敦項目再融資
大酒店簽訂60億綠色銀團貸款 為倫敦項目再融資
中播數據：明年初試行車聯網多媒體服務
中播數據：明年初試行車聯網多媒體服務
中移動首3季純利升13%
中移動首3季純利升13%
會財局：上年度接獲投訴增五成 項目質素監控欠佳成最常見審計失當
會財局：上年度接獲投訴增五成 項目質素監控欠佳成最常見審計失當
廣汽埃安融資近183億人幣 估值逾千億
廣汽埃安融資近183億人幣 估值逾千億
鱷魚恤擬2供1 集資4260萬
鱷魚恤擬2供1 集資4260萬
日圓兌美元曾失守150 低位急彈 疑央行再干預
日圓兌美元曾失守150 低位急彈 疑央行再干預
Tesla料今年電動車交付量略低目標
Tesla料今年電動車交付量略低目標
美國柴油供應量剩25天 14年最低
美國柴油供應量剩25天 14年最低
張兆聰：玖紙低位見支持 值得留意
張兆聰：玖紙低位見支持 值得留意
植耀輝：炒復常概念 國泰短線看俏
植耀輝：炒復常概念 國泰短線看俏
葉創成：參考建滔康師傅 尋找下一隻10倍股
葉創成：參考建滔康師傅 尋找下一隻10倍股
技術取勝：金蝶9.6元成短線支持
技術取勝：金蝶9.6元成短線支持
盧駿匡：投資者熊市要改「只買升不買跌」習慣
盧駿匡：投資者熊市要改「只買升不買跌」習慣
中巴顏潔齡丈夫逝世
中巴顏潔齡丈夫逝世
劉思明：炒政策要識揀 中建築可取
劉思明：炒政策要識揀 中建築可取
周顯：富二代喜搞政治有因
周顯：富二代喜搞政治有因
譚新強：如何衡量世界末日的概率？
譚新強：如何衡量世界末日的概率？
湯文亮：新一份施政報告 也無風雨也無晴
湯文亮：新一份施政報告 也無風雨也無晴
新鐵路效應 有利大阪樓市
新鐵路效應 有利大阪樓市
本季12盤6118伙入伙 康城兩盤佔四成 海茵莊園最快下月批滿意紙 涉1556伙季內最多
本季12盤6118伙入伙 康城兩盤佔四成 海茵莊園最快下月批滿意紙 涉1556伙季內最多
首都3房移民盤 3年多實蝕200萬
首都3房移民盤 3年多實蝕200萬
ONE INNOVALE-Cabanna今開價
ONE INNOVALE-Cabanna今開價
羅素街樓上舖撻訂貨 1.1億再易手
羅素街樓上舖撻訂貨 1.1億再易手