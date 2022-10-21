經濟

《施政報告》減辣遜預期 大行料樓市續向下

【明報專訊】特首李家超日前發表任內首份《施政報告》，大行對其房屋政策持保留態度。匯豐認為，該報告缺乏放寬樓市措施令市場失望，又預計私人住宅市場將進一步疲弱。摩通亦稱，放寬來港工作人士印花稅措施屬預期之內，加上無其他措施推出，市場因缺乏額外驚喜感到失望。

匯豐稱，有關合資格來港人才可申請退還額外印花稅措施，可能提振部分市場情緒，但不足以支持樓市，加上本地經濟疲弱及利率上升，該行預計本港樓市將進一步向下。該行指年初至今樓價已調整8%，預期明年全年將跌7%。該行又對本地地產股看法審慎，但是仍看好新地（0016）和信置（0083），維持「買入」評級，認為兩家公司的股份價值、防守力及盈利能力偏高。

摩通看好新地長實 看淡恒地新世界

摩通稱，放寬來港工作人士印花稅之措施，或令市場有良好的預期，不過，由於人才招聘需時，不是每個來港工作的人士有買樓意欲，也非每個人有能力負擔，料措施不會吸引大量即時住宅需求，又認為政策可輔助吸引人才招聘，惟不會大幅推高樓價。摩通表示，市場對本港地產商焦點或回歸至基本面，而非依賴任何短期政策提振。該行看好新地及長實集團（1113），同時看淡恒地（0012）和新世界（0017），直指該兩股受高槓桿因素影響，加上施政報告結果令市場失望，料兩股的拋售壓力將持續。

相關字詞﹕摩根大通 匯豐

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