恒地新世界等 伙潤地拓北部都會區 料重點發展新界農地 分析：助高負債發展商獲資金

明報記者 陳偉燊

華潤置地發言人回覆本報查詢時稱，目前未有確實計劃可予公布。恒地則回應稱，集團及其他發展商各自與潤地簽訂框架協議，目前合作仍處初步階段，主要發展焦點將集中於北部都會區。另據稱新世界與潤地各自擁有北都區及大灣區項目，將來雙方可物色適合的重點項目合作發展，新世界亦不會與另三家與潤地達成合作的同業共同開發。信德及嘉華則沒有回應。

新世界農地最多 潤地現金最豐

翻查資料，今次訂立戰略合作的四家本地發展商當中，新世界是在北都區坐擁最多農地的發展商，面積接近1500萬平方呎，恒地亦有約1230萬平方呎。嘉華、信德，以至潤地則並無北都區土儲。至於大灣區內，則以潤地手上項目最多，土儲可建面積逾3800萬平方呎，新世界及嘉華亦分別擁有2492.6萬及904.17萬平方呎可建樓面（見表）。

潤地與今次分別結盟的4家發展商中，以潤地手上現金約1164.5億元人民幣為最多，至於新世界手上現金雖多達622億元，若撇除新創建（0659）後，淨債務則達1147.96億元，比其他參與戰略合作的發展商最高，負債比率達43.2%。

分析：有利各發展商資源配置

有分析員接受本報查詢時稱，在有發展商坐擁農地，卻處於高負債，反之有發展商如潤地等坐擁資金，在港則欠缺土儲，今次合作將有利幾家發展商資源做好配置。由於北都區位處大灣區，因此各發展商是否將觸角再伸展至大灣區反而並非焦點。

潤地主席李欣表示，協議簽署後，將在香港探索發展新路向及開拓發展新空間，加速推動北都區和大灣區的合作盡快落地。新世界行政總裁鄭志剛則稱，合作可結合及利用雙方豐富的資源及經驗，能更迅速及有效地把握發展機遇，積極推動香港及大灣區的土地發展。恒地主席李家傑表示，恒地作為香港擁有最多新界土地儲備的發展商，將全力配合，一同抓緊北部都會區的發展機遇。