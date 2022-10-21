經濟

恒地新世界等 伙潤地拓北部都會區 料重點發展新界農地 分析：助高負債發展商獲資金

【明報專訊】特首李家超周三宣讀《施政報告》，明言繼續推動發展北部都會區計劃，翌日國企內房股華潤置地（1109）即分別與恒地（0012）、新世界（0017）、嘉華（0173）及信德（0242）四家本港發展商，簽訂戰略合作協議，發展北部都會區及大灣區的土地資源及項目。據了解，四家發展商會各自與潤地物色項目，並首先集中北部都會區發展。有分析員認為，今次合作有助坐擁資金的發展商物色機會，亦有利高負債的發展商取得融資啟動北都區發展。

明報記者 陳偉燊

華潤置地發言人回覆本報查詢時稱，目前未有確實計劃可予公布。恒地則回應稱，集團及其他發展商各自與潤地簽訂框架協議，目前合作仍處初步階段，主要發展焦點將集中於北部都會區。另據稱新世界與潤地各自擁有北都區及大灣區項目，將來雙方可物色適合的重點項目合作發展，新世界亦不會與另三家與潤地達成合作的同業共同開發。信德及嘉華則沒有回應。

新世界農地最多 潤地現金最豐

翻查資料，今次訂立戰略合作的四家本地發展商當中，新世界是在北都區坐擁最多農地的發展商，面積接近1500萬平方呎，恒地亦有約1230萬平方呎。嘉華、信德，以至潤地則並無北都區土儲。至於大灣區內，則以潤地手上項目最多，土儲可建面積逾3800萬平方呎，新世界及嘉華亦分別擁有2492.6萬及904.17萬平方呎可建樓面（見表）。

潤地與今次分別結盟的4家發展商中，以潤地手上現金約1164.5億元人民幣為最多，至於新世界手上現金雖多達622億元，若撇除新創建（0659）後，淨債務則達1147.96億元，比其他參與戰略合作的發展商最高，負債比率達43.2%。

分析：有利各發展商資源配置

有分析員接受本報查詢時稱，在有發展商坐擁農地，卻處於高負債，反之有發展商如潤地等坐擁資金，在港則欠缺土儲，今次合作將有利幾家發展商資源做好配置。由於北都區位處大灣區，因此各發展商是否將觸角再伸展至大灣區反而並非焦點。

潤地主席李欣表示，協議簽署後，將在香港探索發展新路向及開拓發展新空間，加速推動北都區和大灣區的合作盡快落地。新世界行政總裁鄭志剛則稱，合作可結合及利用雙方豐富的資源及經驗，能更迅速及有效地把握發展機遇，積極推動香港及大灣區的土地發展。恒地主席李家傑表示，恒地作為香港擁有最多新界土地儲備的發展商，將全力配合，一同抓緊北部都會區的發展機遇。

相關字詞﹕信德集團 嘉華國際 新世界 恒基地產 華潤置地

上 / 下一篇新聞

《施政報告》減辣遜預期 大行料樓市續向下
《施政報告》減辣遜預期 大行料樓市續向下
恒指再挫231點 曾失守「歐債底」
恒指再挫231點 曾失守「歐債底」
數碼通：「0+3」未激發旅客來港
數碼通：「0+3」未激發旅客來港
金融峰會確診者或准坐私人飛機離港
金融峰會確診者或准坐私人飛機離港
還息不還本延長半年 改善還款選項
還息不還本延長半年 改善還款選項
金沙中國上季虧損擴12% 管理層稱仍困難 料續牌順利
金沙中國上季虧損擴12% 管理層稱仍困難 料續牌順利
高盛引述銀娛：對未來數月賭收審慎樂觀
高盛引述銀娛：對未來數月賭收審慎樂觀
大酒店簽訂60億綠色銀團貸款 為倫敦項目再融資
大酒店簽訂60億綠色銀團貸款 為倫敦項目再融資
中播數據：明年初試行車聯網多媒體服務
中播數據：明年初試行車聯網多媒體服務
中移動首3季純利升13%
中移動首3季純利升13%
會財局：上年度接獲投訴增五成 項目質素監控欠佳成最常見審計失當
會財局：上年度接獲投訴增五成 項目質素監控欠佳成最常見審計失當
廣汽埃安融資近183億人幣 估值逾千億
廣汽埃安融資近183億人幣 估值逾千億
鱷魚恤擬2供1 集資4260萬
鱷魚恤擬2供1 集資4260萬
日圓兌美元曾失守150 低位急彈 疑央行再干預
日圓兌美元曾失守150 低位急彈 疑央行再干預
Tesla料今年電動車交付量略低目標
Tesla料今年電動車交付量略低目標
美國柴油供應量剩25天 14年最低
美國柴油供應量剩25天 14年最低
張兆聰：玖紙低位見支持 值得留意
張兆聰：玖紙低位見支持 值得留意
植耀輝：炒復常概念 國泰短線看俏
植耀輝：炒復常概念 國泰短線看俏
葉創成：參考建滔康師傅 尋找下一隻10倍股
葉創成：參考建滔康師傅 尋找下一隻10倍股
技術取勝：金蝶9.6元成短線支持
技術取勝：金蝶9.6元成短線支持
盧駿匡：投資者熊市要改「只買升不買跌」習慣
盧駿匡：投資者熊市要改「只買升不買跌」習慣
中巴顏潔齡丈夫逝世
中巴顏潔齡丈夫逝世
劉思明：炒政策要識揀 中建築可取
劉思明：炒政策要識揀 中建築可取
周顯：富二代喜搞政治有因
周顯：富二代喜搞政治有因
譚新強：如何衡量世界末日的概率？
譚新強：如何衡量世界末日的概率？
湯文亮：新一份施政報告 也無風雨也無晴
湯文亮：新一份施政報告 也無風雨也無晴
新鐵路效應 有利大阪樓市
新鐵路效應 有利大阪樓市
本季12盤6118伙入伙 康城兩盤佔四成 海茵莊園最快下月批滿意紙 涉1556伙季內最多
本季12盤6118伙入伙 康城兩盤佔四成 海茵莊園最快下月批滿意紙 涉1556伙季內最多
首都3房移民盤 3年多實蝕200萬
首都3房移民盤 3年多實蝕200萬
ONE INNOVALE-Cabanna今開價
ONE INNOVALE-Cabanna今開價
羅素街樓上舖撻訂貨 1.1億再易手
羅素街樓上舖撻訂貨 1.1億再易手