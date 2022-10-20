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瑞信陶冬：美居民超額儲蓄多 頂住樓價

【明報專訊】瑞信陶冬則指出，雖然美國樓價於7月出現逾10年來首次按月下跌，但同時也要留意四點，包括：（1）2020年3月新冠疫情在美國大流行、美股出現持續熔斷後，聯儲局推出史無前例的量化寬鬆政策，是次救市所擴大資產表的規模更較2008年金融海嘯期間大，在滔滔的流動性之下，美國樓價過去兩年多以來曾出現暴漲；（2）目前美國家庭資產負債表處於近30年來最好的狀態，主要原因是不動產價格在過去兩年多以來勁升，這帶動財富效應和投資衝動，同時2020年疫情期間美國政府發放了大量救援支票，而國民當時卻無法消費，期內出現數萬億美元的超額儲蓄，其中相當一部分流進了樓市；（3）第三，美國聯儲局暴力加息帶動了國債利率的上漲，今年以來美國30年樓按定息利率指數上升一倍多（見圖3），按揭利率的飈升，加上未來對貨幣政策的預期，令擬置業者變得更審慎，交易量迅速萎縮，較樓價更早反映問題；（4）由於聯儲局先後在6月、7月及9月均激進加息0.75厘，對當地樓價會有滯後的不利影響，這料會在未來幾個月樓價數據反映出來。

綜合上述分析，陶冬指出，美國樓市現已進入下行周期，但由於暫時樓按違約率並不高，顯示一般家庭的負擔能力仍在可承受範圍內，而後市調整幅度則要視乎聯儲局進一步加息的力度，「若聯儲局再加息1.25厘至1.5厘，30年樓按定息利率不再大升，估計平均樓價料再跌5%至7%，畢竟美國居民還有數以萬億美元超額儲蓄可以頂住，但如果市場對於聯儲局在明年春之後停止加息的判斷是錯的，那麼美國的平均房價可能有雙位數跌幅。」

明報記者 葉創成

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