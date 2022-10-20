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2022年10月20日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
樓齡逾50年強拍門檻降至七成業權 田生：40項目即上馬 料可重建325萬呎樓面
標準補價擴展至 新發展區外農地
北都地積比大增 地產商改劃申請伙數或再增加
ONE INNOVALE 3期最細158呎起
映灣園3房施政報告後800萬沽 3年實蝕一成
港交所諮詢引未盈利科企 市值至少80億 新股公開發售起始比重降至5% 散戶參與減
特首提活化GEM 港交所：續研究解決方法
港交所上季純利跌三成 日均成交挫逾四成
港府爭取南沙前海設立保險售後服務中心
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樓市減辣力度不似預期 地產股挫 恒指結束3連升 新世界成最差藍籌
內媒：小型內房獲准發債自救
按證發ESG債 兩年票面定息5厘
九毛九重慶買地 建西南地區中央廚房
中國鐵塔上季純利升逾兩成
受惠能源價格上升 兗煤料首三季多賺1.35倍
Netflix上季全球訂戶恢復增長 按季增240萬戶超預期 股價早段飈
日圓兌美元貶至149.79 刷新32年低
網媒：蘋果iPhone 14 Plus大幅減產
張兆聰：鎊匯再大跌機率小 長建逢低收集
技術取勝：恒地後市或下試20元
KOMEDA珈琲店進駐AEON 冀灣區開百店
匯控植樹廣告被指誤導 不上訴
劉思明：美債息升人幣再貶 巿場再現暗湧
周顯：烏克蘭人不懂厚黑學
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富達Salman Ahmed：美樓市動力轉弱 經濟衰退先兆
瑞信陶冬：美居民超額儲蓄多 頂住樓價
瀚亞投資黃嘉權：若美薪金上漲持續 樓價難跌
中金：內房景氣持續上行
劉思明：美債息升人幣再貶 巿場再現暗湧
【明報專訊】港股升市跑輸外圍，跌則跑「贏」跌得更深，隨着美債息回升，人民幣匯價再貶，金融市場再現暗湧，似乎再次考驗市場抗禦能力，港股再備受挑戰。
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劉思明
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