網媒：蘋果iPhone 14 Plus大幅減產

傳重新評估中階機型需求

彭博社9月底引述供應鏈消息稱，蘋果已通知供應商放棄為iPhone 14增產的計劃，產能維持與去年水平相若。iPhone 14是14 Pro機型的入門版。彭博社消息稱，14 Pro的需求比14強。

經濟前景轉弱之際，部分消費者推遲把手機升級。市場調查機構Canalys的數據顯示，全球第三季智能手機出貨量按年跌9%，與次季的按年跌幅相同，是自2014年以來同期最差表現，並預計未來6至9個月的需求疲軟。三星電子（韓： 005930）的全球出貨量佔22%市場份額，繼續領先全球。排名第二的蘋果，市佔率18%。排名第3至第5，依次為小米（1810）、OPPO及vivo。此外，蘋果推出5年來首次全面重新設計的入門級iPad，以及新的iPad Pro機型。iPad Pro採用了新Mac機的M2晶片，較M1晶片快15%， 並支援Apple Pencil的「懸浮」感應。

（綜合報道）

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