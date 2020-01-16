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日圓兌美元貶至149.79 刷新32年低

【明報專訊】聯儲局官員預告聯邦基金利率可能升至4.75厘以上，美匯指數昨晚曾逼近113。美國10年期國債孳息率曾升穿4.1厘，是2008年以來最高。日、美利差擴大之際，日圓兌每美元昨晚貶至149.79，逼近150的心理關口，刷新32年低位。

明年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）稱，暫未看到核心通脹改善，若通脹未能回落，利率可能要提升至4.75厘以上。他說，核心服務通脹（Core services inflation）不斷攀升，聯儲局對持續上行的通脹感到驚訝，如果沒有看到控制通脹取得進展，加息操作不會在4.5厘或4.75厘水平停下。

日本央行昨再次排除收緊政策可能性。日本央行行長黑田東彥昨重申，維持寬鬆政策以支持經濟復蘇是合適的。日本央行貨幣政策委員Seiji Adachi表示，日本經濟面臨全球增長放緩，以及金融市場動盪的風險，放棄超級寬鬆政策為時過早。財務大臣鈴木俊一警告投資者不要過度壓低日圓，稱政府將在匯率市場​「適當應對」。

日央行重申維持寬鬆政策合適

通脹高企之際，美國高級官員透露，白宮計劃從戰略儲備釋出更多石油，並考慮在今冬授權新的石油出售，以遏抑汽油價格。國際油價周二下滑後，昨晚輕微反彈。雖然Netflix（美：NFLX）、聯合航空（美：UAL）、日用品巨頭寶潔（美：PG）等業績勝預期，但對大市推動作用不大。受債息高企等因素影響，美股午夜前窄幅上落。

（綜合報道）

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