九毛九重慶買地 建西南地區中央廚房

集團估計興建廠房及中央廚房，以及購買設備將於未來兩年內產生資本支出約2億元。

料兩年斥資約兩億人幣

九毛九表示，該地皮宗地面積為3.3萬平方米，土地使用權為期50年。興建生產廠房及中央廚房預計將提高食品安全及集團餐廳所提供菜餚的一致，降低集團對餐廳營運及管理的依賴，並使集團能夠增強其供應及能力，支持集團餐廳在中國西南地區的網絡擴張計劃，以進一步提高其國內份額。

九毛九指出，由於生產廠房及中央廚房將戰略性地選址重慶市，因此集團認為其將使集團能夠更好地利用該地區的各項資源，包括但不限於地道的原材料及食材；加工食材及火鍋調味料的技術嫻熟、經驗豐富的員工資源；易於獲得的研發資源及成熟完善的食材及火鍋調味料生產及支持體系，繼而確保重慶式火鍋的正宗，並使集團能夠有效控制原材料、食材及相關供應的採購成本。

九毛九昨股價走弱，收近全日低位，報13.74元，跌4.85%。