按證發ESG債 兩年票面定息5厘

【明報專訊】港府透過外匯基金全資擁有的按揭證券公司計劃發行總值80億元債券。據匯豐向專業投資者提供資料顯示，按證公司推出兩年定息票據，票面息率為5厘，下周二（10月25日）發行。以昨日的參考發行價100.5元計，到期孳息率為4.73厘，相較早前由政府發行、為期3年的零售銀色債券保證息率4厘計吸引。不過，該票據的最低投資額為100萬元，超過部分以50萬元的倍數計，僅適用於專業投資者，並未有向零售客戶銷售。料所得款項淨額用於資助乎合社會責任、綠色及可持續金融（ESG）框架的社會項目。
僅適用於專業投資者
專業投資者指持有800萬元資產，當中包括投資市值、存款證及現金或現金等值存款即乎合資格申請。該票據屬高級無抵押票據，標普日前給予AA+穩定評級。據悉，按證公司發行300億美元的兩種中期票據，分別以港元計價的兩年期票據和以人民幣計價的3年期票據。東方匯理銀行及匯豐就ESG框架的成立為按證公司擔任聯席銀行。
按證公司日前宣布，已發布《社會責任、綠色及可持續金融框架》，並將以框架為基礎，構建及發行ESG債券及資產抵押證券等可持續融資工具，所得的資金將用以支持符合一個或多個「合資格社會責任資產類別」或「合資格綠色資產類別」的項目。