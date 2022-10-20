經濟

樓市減辣力度不似預期 地產股挫 恒指結束3連升 新世界成最差藍籌

【明報專訊】行政長官李家超昨日發表任內首份施政報告，雖提出合資格來港人才在港置業退還已繳付15%的買家印花稅，惟既需居港滿七年成為香港永久居民後才獲退稅，同時亦未見其他樓市減辣措施，地產股於昨天施政報告公布後逐步轉弱，恒生地產分類指數至午後轉升為跌（圖），新世界發展（0017）下跌7.75%，為表現最差藍籌。

明報記者 歐陽偉昉

美債息昨晚升幅擴大，10年期美債息曾高見4.12厘，再創2008年後高位。美元回升帶動離岸人民幣曾跌至7.273，自9月底以來再度創下2010年7月創立以來的新低，截至晚上10時報7.268，下跌437點子（1元等於1萬點子）；在岸價報7.228下跌295點子。馬來亞銀行高級外幣策略師Fiona Lim指出，美元利率上升持續不利亞洲貨幣風險偏好，特別是中國內地目前缺乏經濟增長政策支持。

美匯抽升 離岸人幣跌至12年低

截至昨晚11時半，恒指夜期報16,403點，低水108點。

除了新世界大跌外，主要發展商如恒基地產（0012）跌3.96%，新鴻基地產（0016）跌3.56%。地產分類指數以接近全日最低位收市，收報22,013點，跌1.79%。摩根士丹利報告認為，施政報告的樓市政策符合預期，認為放寬買家印花稅可釋放一些被壓抑的需求，從2012年第四季引入買家印花稅後，內地買家置業佔一手銷售額比例，由22%降至新冠疫前的13%可見政策的影響。惟該行指出，合資格來港人才置業時仍要先付合共30%的高額印花稅款，減少政策吸引力。

大新銀行指出，雖然二手樓價較去年高位已回落約一成，惟經濟轉差及利率上升，供樓負擔壓力仍然高企，而且開發綠化地帶有較大阻力，短期難創造大量興建房屋的新土地，限制了樓市減辣空間。

欠利好消息 恒指短線窄幅上落

恒指昨在10天線（16,951點）水平有較大阻力，早上未能承接外圍做好，低開逾百點，午市再隨A股擴大跌幅，收報16,511點，下跌2.38%或403點，結束3日連升，主板成交848億元，較前日減15%。國指跌2.75%，收報5597點；科指跌4.19%，收報3196點。上證指數亦跌1.19%，收報3044點。

美國10年期國債孳息率昨日下午開始上揚，拖累科技股表現，美團（3690）下跌6.17%，京東（9618）跌5.55%，阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）均跌逾4%，合共拖累恒指下跌198點跌幅。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，內地延後公布第三季經濟數據，加上中共二十大會議正在進行，內地股市觀望氣氛濃厚，而恒指升近萬七點有明顯壓力，目前缺乏利好消息。本月底匯控（0005）、內銀陸續公布季績，因此港股昨日隨A股下跌，預料暫時在16,300點至17,000點之間波動。

相關字詞﹕地產股 植耀輝 科技股 人民幣 施政報告 李家超 恒指 港股

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