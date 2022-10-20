港府爭取南沙前海設立保險售後服務中心

【明報專訊】特首李家超昨日在《施政報告》公布一系列吸引人才政策，香港保險業聯會稱支持相關政策措施。不過，保聯表示，其他國際金融中心已不再實施有如本港對現行旅客和市民的防疫措施，相關措施尚未全面解除前，實難以吸引客戶或人才來港。聯會在8月向會員進行意見調查，85%受訪者同意，立即取消所有旅遊限制，是提升香港作為國際保險樞紐地位最重要措施。
保聯指出，回應調查的會員佔市場毛保費份額達86%，會員普遍認為自由流動的限制，影響香港作為風險管理樞紐的競爭力，其中91%受訪者認為，其保留和吸引人才能力低於疫情前水平，有93%受訪者表示邊境關閉、隔離和檢測要求對企業高管和決策者的自由流動產生負面影響。
保聯：85%受訪者同意即撤所有旅遊限制
會員意見調查提及，許多香港保險公司關注香港作為國際保險中心的競爭力。新加坡近年推出多項政策改革，提供財政激勵方式以吸引海外公司將業務轉移到新加坡，並吸引海外人才，相對香港疫情相關的限制，令險企在香港營運成本偏高。保聯稱，若想為本港的產險及壽險公司取得亞洲離岸市場，必須妥善處理這兩個推拉因素，方能吸引人才和資本來港。
大灣區保險售後服務中心在2019年提出，目前3地監管機構仍在討論細節，李家超在《施政報告》稱會爭取短期內在南沙、前海等地設立，為持有香港保單的內地居民提供諮詢、理賠及續保等支援。保監局回應現正就報告提及多項措施，包括跨境汽車保險安排，與內地監管機構及其他相關部委積極協商。另當局準備在今年內就設立保單持有人保障計劃建議展開公眾諮詢。保聯表示一直與香港和內地監管機構保持聯繫，從多角度向監管當局反映香港業界的意向、要求和看法。業界期望早日落實籌建工作，制訂適切方案，並已準備就緒在相關政策和細節公布後全力配合。