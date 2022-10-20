港交所上季純利跌三成 日均成交挫逾四成

瑞信：關注港交所營運支出上升

港交所季內收入因港股成交下跌按年倒退17%。投資方面則連續3個季度虧損，季內虧損4600萬元，不過較第二季度虧損2.74億元有所減少。季內營運支出按年升近兩成至12.91億元，當中主要由於僱員成本增加，以及旗下LME 煞停鎳市引發訴訟及相關獨立檢討費用帶來影響。集團整體除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）約29.84億元，按年跌28%，季內大部分業務表現均按年下跌（見表）。

瑞信指出，港交所季內收入表現符合預期，受惠於較低的有效稅率，純利略高於市場預期。不過，該行關注港交所營運支出增加。

港交所股價全日收市報252.8元，跌2%，較恒指的2.4%跌幅小。

歐冠昇：將推新舉措吸引更多公司來港上市

港交所行政總裁歐冠昇表示，儘管新股市場在上半年表現較淡靜，但進入第三季已有29家公司在港上市，集資逾500億元。目前共收到約140宗申請，多待市場成熟時落實計劃。他料待該所推出更多新舉措，包括在完成特專科技公司新上市規則的諮詢後，會吸引更多公司來港上市。同時，集團亦啟動假期期間交易、令收市後的衍生工具交易更具效率，引進SPAC機制等，令市場保持吸引力。將來他們會在評估公眾及市場反應後，在現有的產品生態圈內，新增包括與債券、互換通等在岸及離岸的衍生工具產品。