經濟

特首提活化GEM 港交所：續研究解決方法

【明報專訊】特首李家超昨日的《施政報告》提及，構思活化已「荒廢」超過一年的GEM（前稱創業板），為中小型及初創企業提供更有效融資平台。港交所（0388）透過發表的諮詢文件，指出有「其他持份者」認為不適宜以GEM作為科企獨立上市渠道，將會另作研究，探索解決問題方法，意味GEM將暫時繼續「荒廢」。

GEM已「荒廢」近兩年

翻查資料，自裕程物流（8489）去年1月掛牌後，GEM已有長達19個月未有新公司上市，其間仍有逾10家企業申請在GEM上市，惟未有任何一宗獲批。據港交所網站顯示，目前仍有6宗申請正在處理，最早一宗為今年4月遞交，而由年初至今已有4宗申請失效或自行撤回。

有市場人士表示，近年GEM上市申請一直被港交所上市部以「拖字訣」處理，雖然未有明確停止接納上市申請，但始終不停在答覆上市部問題程序上「兜圈」，不少個案都是因此失效告終。

港交所上市主管陳翊庭回應GEM改革時表示，在建議新增上市規則18C章下，有部分未符合現有要求的科企已可上市，但未能涵蓋中小企，因此將繼續進行研究，並指出上市委員會已成立專案小組收集意見，惟暫時未有詳情公布。另外，德勤中國華南區主管合伙人歐振興認為，活化GEM須從具體細分不同行業，提供更清晰和具競爭力的方向，因有公司在GEM上市後變「殭屍股」沒有繼續發展，流動性低便阻礙了發展。

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