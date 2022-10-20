港交所諮詢引未盈利科企 市值至少80億 新股公開發售起始比重降至5% 散戶參與減

明報記者 馬意文

根據諮詢文件顯示，5個類別涵蓋新一代信息技術、先進硬件和材料、新能源和節能環保，以及新食品和農業技術。陳翊庭表示，今次建議新增並修訂上市規則18C，放寬未有盈利科企上市，因留意到科技公司的融資需求，加上市場也看好這些行業的前景，因此配合公司和投資者的市場需求，同時提高港交所競爭力。惟她認為科企行業發展和變化較大，現時制訂的18C則具備彈性，當市場上出現其他新科技，也可靈活協調並不只限於5個類別。

陳翊庭：作為監管方要平衡風險

陳翊庭指出，特專科技公司未盈利潛在較大風險，投資者較難判定和預測盈利能力，因而訂立多項規則以平衡市場需求和保障投資者權益。她指出，縱使散戶有興趣投資，作為監管方也要平衡風險，須因應其獨特性調整散戶分配比例。另文件亦建議，科企在首次公開發售中，分配予獨立機構投資者比重最少為50%。

德勤中國華南區主管合伙人歐振興認同，未盈利的特專科技行業與生物科技公司不同，散戶較難按階段評估科企的發展進度，相反專業的獨立第三方投資者可較準確分析風險和能力，同時作為另一個渠道讓散戶評估風險。

另文件提及比較已商業化和未商業化的科企，後者須每年在上市文件中，披露產品的關鍵階段和里程碑，其後中期報告和年報也要提及商業化時間表和進展，陳翊庭認為此舉是投資者了解未商業化科企的最低門檻。

歐振興指出，雖然今年港新股市場少有大型新股上市，但參考過去港股市場有不少超過10億美元市值的新股上市，修訂的18C讓已有收入科企的上市要求設立80億市值實屬合理。展望未來，陳翊庭期望18C在諮詢後盡快落實，以吸引全球的科技公司來港上市，預料可刺激市場和帶動新股市場發展；加上港交所與內地設有互聯互通機制等，讓海外科企更便利地接觸內地投資者，從而增加來港上市意欲。