經濟
香港地產

映灣園3房施政報告後800萬沽 3年實蝕一成

【明報專訊】市場憧憬特首李家超首份《施政報告》「減辣」落空，二手市場即有業主蝕讓沽貨，其中東涌映灣園錄得《施政報告》首宗二手成交，一個3房單位以800萬元成交，連使費料實蝕約80萬元。

淺水灣道37號本月開齋

3房5200萬易手

中原地產副區域營業董事陳繼成表示，映灣園6座低層B室，實用728方呎，3房1套間隔，享內園泳池景及少海景，最初叫價860萬元，早前獲買家洽購，買賣雙方拉鋸近一個月，《施政報告》昨公布後，業主終讓步擴大減幅，以800萬元沽出，實呎10,989元，累減達60萬元或7%。據悉，買家為區內換樓客，半年前賣出自住物業，見近月樓價明顯回落，終再入市，原業主2019年9月830萬元購入，持貨約3年，帳面蝕30萬元或3.6%，若連使費計料實蝕約80萬元或近一成。

另外，美聯物業業務董事林經國稱，淺水灣道37號為2座中層A室，實用1199方呎，為3房連套房間隔及工人套房，享海景，在《施政報告》公布前連車位以約5200萬元易手，為屋苑本月首宗成交，實呎43,369元，原業主2010年4月約3100萬元購入，帳面獲利約2100萬元或約68%。

利嘉閣廖偉強：須盡快推「0+0」

對於合資格海外人士，可在獲得永久居留身分後可獲退還已繳付各項額外的印花稅，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，措施為海外專才提供置業「落地生根」的誘因，也算是有助樓市回穩之舉，但預計短期的刺激作用不大，並謂目前經濟情况仍然教人憂慮，須盡快放寬出入檢疫至「0+0」，亦期待內地二十大會議後，中港兩地都進一步放寬出入境限制，樓市亦可因此得以「站穩陣腳」。

[香港地產]

相關字詞﹕廖偉強 施政報告 蝕讓成交 淺水灣道37號 映灣園

上 / 下一篇新聞

樓齡逾50年強拍門檻降至七成業權 田生：40項目即上馬 料可重建325萬呎樓面
樓齡逾50年強拍門檻降至七成業權 田生：40項目即上馬 料可重建325萬呎樓面
標準補價擴展至 新發展區外農地
標準補價擴展至 新發展區外農地
北都地積比大增 地產商改劃申請伙數或再增加
北都地積比大增 地產商改劃申請伙數或再增加
ONE INNOVALE 3期最細158呎起
ONE INNOVALE 3期最細158呎起
港交所諮詢引未盈利科企 市值至少80億 新股公開發售起始比重降至5% 散戶參與減
港交所諮詢引未盈利科企 市值至少80億 新股公開發售起始比重降至5% 散戶參與減
特首提活化GEM 港交所：續研究解決方法
特首提活化GEM 港交所：續研究解決方法
港交所上季純利跌三成 日均成交挫逾四成
港交所上季純利跌三成 日均成交挫逾四成
港府爭取南沙前海設立保險售後服務中心
港府爭取南沙前海設立保險售後服務中心
李寧：維持全年淨利潤高雙位數增長指引
李寧：維持全年淨利潤高雙位數增長指引
大家樂盈喜 料中期純利最多升42%
大家樂盈喜 料中期純利最多升42%
樓市減辣力度不似預期 地產股挫 恒指結束3連升 新世界成最差藍籌
樓市減辣力度不似預期 地產股挫 恒指結束3連升 新世界成最差藍籌
內媒：小型內房獲准發債自救
內媒：小型內房獲准發債自救
按證發ESG債 兩年票面定息5厘
按證發ESG債 兩年票面定息5厘
九毛九重慶買地 建西南地區中央廚房
九毛九重慶買地 建西南地區中央廚房
中國鐵塔上季純利升逾兩成
中國鐵塔上季純利升逾兩成
受惠能源價格上升 兗煤料首三季多賺1.35倍
受惠能源價格上升 兗煤料首三季多賺1.35倍
Netflix上季全球訂戶恢復增長 按季增240萬戶超預期 股價早段飈
Netflix上季全球訂戶恢復增長 按季增240萬戶超預期 股價早段飈
日圓兌美元貶至149.79 刷新32年低
日圓兌美元貶至149.79 刷新32年低
網媒：蘋果iPhone 14 Plus大幅減產
網媒：蘋果iPhone 14 Plus大幅減產
張兆聰：鎊匯再大跌機率小 長建逢低收集
張兆聰：鎊匯再大跌機率小 長建逢低收集
技術取勝：恒地後市或下試20元
技術取勝：恒地後市或下試20元
KOMEDA珈琲店進駐AEON 冀灣區開百店
KOMEDA珈琲店進駐AEON 冀灣區開百店
匯控植樹廣告被指誤導 不上訴
匯控植樹廣告被指誤導 不上訴
劉思明：美債息升人幣再貶 巿場再現暗湧
劉思明：美債息升人幣再貶 巿場再現暗湧
周顯：烏克蘭人不懂厚黑學
周顯：烏克蘭人不懂厚黑學
湯文亮：卓慧思應主動辭職 一年後執行
湯文亮：卓慧思應主動辭職 一年後執行
葉創成：美國樓市轉弱 3專家料難大跌
葉創成：美國樓市轉弱 3專家料難大跌
富達Salman Ahmed：美樓市動力轉弱 經濟衰退先兆
富達Salman Ahmed：美樓市動力轉弱 經濟衰退先兆
瑞信陶冬：美居民超額儲蓄多 頂住樓價
瑞信陶冬：美居民超額儲蓄多 頂住樓價
瀚亞投資黃嘉權：若美薪金上漲持續 樓價難跌
瀚亞投資黃嘉權：若美薪金上漲持續 樓價難跌
中金：內房景氣持續上行
中金：內房景氣持續上行