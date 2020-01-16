ONE INNOVALE 3期最細158呎起

恒基林達民：

退辣稅屬好消息 惟不夠貼地

ONE INNOVALE第3期由2座住宅大樓組成，合共提供565伙，實用面積介乎158至1054方呎、涵蓋開放式至4房1套間隔；標準單位由195方呎起至683方呎，涵蓋開放式至3房1套間隔。最細單位見於D座地下5室，實用面積158方呎開放式間隔連55方呎花園；最細標準戶則是E座各層5室，實用面積186方呎開放式間隔，均細絕整個ONE INNOVALE項目。值得留意，項目維持一貫設計，標準樓層設19至21伙，共用3部升降機。

施政報告中，唯一貼近「減辣」的措施，可算是向海外專才退還辣稅。特首指出，由10月19日起在港置業的合資格外來人才，在成為香港永久居民後，可獲退還置業時已繳付額外的印花稅。恒基物業營業（一）部總經理林達民認為，退稅屬「好消息」，惟未夠貼地。他認為，若政府能考慮讓相關買家推遲1至2年繳付稅款，他們則可更靈活調動資金，做法應較理想；但總括而言，措施可挽留人才，讓資金留港，令樓市更蓬勃。

種植道46號上樓書 擬租轉售

本地豪宅一向吸引海外買家投資，退稅措施隨即刺激豪宅物業轉租為售，由本地老牌家施族持有的山頂種植道46號豪宅項目，昨日亦在施政報告後上載樓書，估計短期內推售。種植道46號由4座3層高洋房組成，實用面積由4060至4432方呎，一律採4房4套間隔、設私人泳池及2個停車位，屬超級豪宅格局。事實上，項目早於2007年落成入伙，賣方早前一直手持物業收租，過去曾經有獨立屋以月租38萬元租出，呎租達91元。

施政報告後不乏新盤成交，其中嘉華國際（0173）旗下已屆現樓的大埔白石角嘉熙，昨透過招標售出第3座15樓A室，成交價1900萬元，實用面積1083方呎，4房間隔、實呎17,543元，買家成交期為90日。

[香港地產]