經濟
香港地產

北都地積比大增 地產商改劃申請伙數或再增加

【明報專訊】特首李家超在《施政報告》中提及，「北部都會區」（ 下簡稱「北都」）是未來的策略發展據點，並將在北都全速造地建屋，目標是5年內為所有發展項目啟動收地程序，為善用土地資源，將採用較高地積比率，區內的住宅用地會以最高地積比率6.5倍為指引（較早期新市鎮如沙田的5倍為高），商業用地為9.5倍。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚贊成此建議，指出目前雖然北都基建尚未到位，但不應該基建未到位而降低物業發展的地積比率，目前調高北都的地積比，有助北都的整體發展，更能善用土地資源。

新地潭尾項目提供逾萬伙

事實上，土木工程拓展署今年8月向城規會申請，提出放寬古洞北及粉嶺北兩區合共37幅公私營住宅地的地積比，其中粉嶺北公營房屋用地地積比率可增三成，整體地積比率升至0.29至6.5倍，古洞北用地整體地積比升至4.2至7.8倍，兩區該批用地合共提供58,439伙公私營住宅，有關申請已在上月獲批。至於私宅方面，據早前本報統計，自上任特首林鄭月娥去年10月施政報告中，公布北都大計後，過去一年多間發展商或財團紛紛將持有的農地、棕地甚至綠化地申請改劃住宅，區內最少有16個項目提出改劃或修訂發展方案，涉逾5萬個住宅單位，部分申請地積比為2至4倍，尚未用盡施政報告中提出的最高地積比6.5倍。

如新地（0016）今年5月就元朗潭尾3幅共逾212萬方呎的土地，申建集住宅、社福配套設施、商業功能於一身的大型綜合項目，兩個地盤發展地積比介乎2.2至2.5倍，較施政報告中提及的6.5倍低，預計提供近萬伙，規模媲美沙田第一城（涉1.06萬伙），意味地積比尚有上調空間，提供的住宅單位或可再增加。

至於九建（0034）今年7月亦就元朗牛潭尾一幅逾百萬方呎的棕地連毗鄰政府地，向城規會申請以地積比4.7倍發展，擬建22幢、30至50層高的住宅大廈，另設22幢3層高洋房，共6276伙，涉約414.36萬方呎樓面。若上述項目進一步上調至6.5倍，可建樓面將高達650萬方呎，料所涉住宅單位將更多。有市場人士指出，各項目能否調高地積比，或視乎地皮使用區劃（Zoning），部分地皮或未必合適作以最高地積比發展。

[香港地產]

相關字詞﹕地積比率 張翹楚 九建 潭尾 新地 李家超 北部都會區 施政報告

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