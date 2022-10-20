標準補價擴展至 新發展區外農地

料明年中提出縮短流程方案

發展局曾在今年4月，以標準金額徵收新發展區，包括古洞北及粉嶺北兩個新發展區契約修訂補地價的安排，農地轉住宅發展每方呎樓面補地價約5000元。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，這是一直倡議的措施，惟目前的標準金額不算太吸引，建議政府每年最少兩次重新審視有關金額。

另《施政報告》亦提到，將會精簡地契續期安排。消息指出，2025年6月起至2047年6月29日，將有涉及2400個地段地契（以新界為主）到期，政府明年會提交條例草案，以一致方式定期為到期地契續期，免卻個別業權人逐一簽立續期的繁複手續和繳付昂貴費用，大幅減少續契時間，據悉，該局傾向以刊憲方式進行。

高力香港估價及諮詢服務主管鄭亥延表示，政府首次公布有關地契續期安排，對投資市場是好消息，因本港的土地均是以租賃業權形式出售，投資者一向以永久業權的補地價方式進行房地產買賣，而每年只需向政府繳交地租，該土地便可續期而無須額外補地價。措施出台將有助釋除投資者疑慮，帶動更多資金流入本港。

[香港地產]