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樓齡逾50年強拍門檻降至七成業權 田生：40項目即上馬 料可重建325萬呎樓面

【明報專訊】特首李家超昨在任內首份《施政報告》中公布降低強拍門檻，其中樓齡逾50年舊樓，門檻由八成業權降至七成，以加快舊樓重建。有發展商表示，將重啟部分先前擱置的項目，或加快收購步伐。至於一向專攻舊樓收購的田生地產更表示，旗下有40個項目將符合最新強拍要求，可隨時申請強拍，估計可重建樓面達324.5萬方呎，涉及總收購價達463億元。

明報記者 甘潔瑩、林尚民

有測量師認為，在降低強拍門檻之同時，亦應該為小業主訂下最低保障金額。事實上，隨着市區老化，本港舊樓數目日益增加。消息人士稱，目前全港共有約9200幢樓齡50年以上舊樓，數字較10年前約4300幢增加超過1.1倍。李家超昨日稱，為大幅壓縮造地所需時間，加快業權統一，建議放寬申請強拍門檻，樓齡達50年或以上但少於70年的私人樓宇門檻由八成業權降至七成，樓齡達70年或以上降至六成，而位於非工業地帶的工廈，如樓齡達30年或以上，門檻降至七成業權；另放寬相連地段強拍申請要求、精簡強拍法律程序，以及透過專責辦事處為受影響小業主提供更多支援。

逾70年樓強拍門檻降至六成

降低強拍門檻，將有助釋放部分舊樓項目，田生地產發言人稱，該公司目前有511個地盤正在收購中，涉及地盤面積約436萬方呎，預計可建約3723萬方呎樓面，其中有40個項目目前收購進度正處於七成至八成之間，即降低強拍門檻後可隨時申請強拍，該批項目預計可建總樓面約324.5萬方呎，估計總收購價將高達463億元，當中市值最高的一個項目位於西半山，佔地約5萬方呎，預計可建樓面約25萬方呎，市值逾60億元。

田生發言人又稱，過往亦有部分4層高舊樓因一伙業權已佔去超過兩成，令發展商卻步；而降低強拍門檻後，相信部分業主叫價將會軟化。不過，他重申，要為市場提供更多「麵粉」，政府應考慮豁免收購時所涉及的辣稅，因現時由收購到成功退稅至少需要3年時間，所涉金額達項目收購價25.75%，若免收相關稅項目，將會有更多中小型發展商有能力參與舊樓重建。

測量師籲為小業主訂最低保障金額

據悉，樓齡約58年的土瓜灣美景樓1期，早前已獲財團出價收購，據知已集齊七成多業權，料可受惠新強拍門檻，項目地盤面積約4.54萬方呎，涉及可建逾40萬方呎樓面，為市區中罕見大型地盤，項目總收購價料涉約50億元。

另外，近年積極收購舊樓的樂風集團，其創辦人及主席周佩賢表示，降低強拍門檻後，發展商收購舊樓會比較容易，集團亦會重啟部分先前擱置項目。地產建設商會執行委員會主席梁志堅表示，此項新舉措對業界是「好大幫手」，加速業界收購舊樓步伐。

[香港地產]

相關字詞﹕梁志堅 樂風集團 李家超 施政報告 田生地產 降低強拍門檻

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