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富豪．山峯群山環抱 景致怡人

【明報專訊】位處半山地段的沙田九肚麗坪路，是新界近年的新興豪宅區，多家發展商均在區內「插旗」。由百利保（0617）、富豪酒店（0078）合作發展的富豪．山峯，位於麗坪路23號，已屆現樓，是該集團近年最具規模的豪宅發展項目。富豪．山峯的賣點，除了兼融分層單位和洋房外，中高層單位還享有優美的吐露港、沙田馬場一帶開揚景觀；群山環抱，令人心曠神怡。

明報記者 甘潔瑩

攝影 劉焌陶

已經屬現樓的富豪．山峯，整個屋苑屬於中低密度的設計格局，總共提供136個分層單位及24幢洋房，起居環境寧靜怡人。

物業最大亮點，是大部分中高層單位均可觀賞吐露港海景及沙田馬場一帶，景觀開揚；配合周邊九肚山一帶的翠綠山巒，讓住戶如同置身於世外桃源，空氣亦格外清新。

2107呎現樓示位空間闊落

今次介紹的全新現樓示範單位，為分層大廈第2座7樓B室，實用面積2107方呎，單位原則是4套房連工作間設計，但設計師改動室內佈局，將靠近廳區的一間套房拆掉，擴闊客飯廳的空間感，使廳區更為寬敞。

室內設計另一亮點，是設計師以圓形線條，作為整體設計主軸，融匯了家庭客追求家居圓滿的意念；因此，客廳不論天花、地毯、大門、家具以至雕像擺設，也是以圓形作為核心元素，視覺上十分矚目。與此同時，牆壁選用白金沙雲石，配以香檳金不規則紋理牆板，展現出豪華大宅氣派。

圓形線條設計 視覺效果突出

寢區方面，3間睡房均屬套房設計，當中主人套房牀背選用玫瑰金幾何圖案，顯現出瑰麗典雅而不會過於浮誇的氛圍，感覺愜意。值得留意，主人睡房的大牀末端，擺放一張玫瑰金屬圓形通花藝術長椅，在牀邊透出來的燈光襯托下，突顯出一份高雅感覺。

至於另一間套房，景觀以會所泳池為主，配有工作平台；房間內的牆身，用上粗邊有序的玫瑰金屬條紋作裝飾，延續大宅的典雅奢華氣氛。

廚房配套家電德國品牌為主

廚房方面，作為豪宅大單位，空間寬敞兼內籠實用，配備德國知名品牌Miele的多項配套電器，主要包括有酒櫃、雙頭氣體煮食爐、嵌入式咖啡機、抽油煙機、蒸爐、洗衣乾衣機等，讓一家大小可共享入廚樂趣。

富豪．山峯設有樓面約2萬方呎的住客會所，主要設施包括室外泳池、健身室、宴會廳、兒童遊樂室等。另可留意的是，項目提供193個住客車位，每個分層戶平均可分配最少一個車位，而每幢洋房，在地庫設兩個車位，意味車位供應充足。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

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