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經濟
2022年10月19日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
施政報告前夕開價 開放式391萬入場 Bologna折實均呎1.3萬 今年最平新盤
話你知：11年前每呎補價僅3010元
天鑄4房8140萬招標沽
奧運銅牌得主蘇慧音4.1萬租康樂園
紅山半島銀主盤估值9800萬 低5年前一成
萬科永泰沙田地中標價 高次標不足4%
存貨偏高 安踏特步「雙十一」促銷 管理層：下半年銷售即使達標也僅下限
六福內地上季同店倒退 10月上半月跌雙位數
星展料通關樓市仍跌 籲檢討辣稅
陽光保險獲中證監批上市 擬集資78億
澳廣視：雲頂賭牌標書獲無條件接納
中銀：理財通今年增近萬客戶
港股連升3天 8月初以來最長升市 分析：早前淡友已離場 港股近底部
美銀調查：環球基金持現金水平21年高
大行唱好華晨中國 花旗首籲「買入」
德昌發盈警 料中期純利挫四成
麗豐售樓業務改善 全年虧損大減75%
有限合夥基金協會：QFLP細則最快今年底出台
業績勝預期 投行與交易業務合併 高盛CEO：美或衰退須謹慎
英倫銀行否認延售國債 鎊匯曾跌穿1.13
微軟裁員 料涉少於千人
張兆聰：生物醫藥股動力強 再鼎炒落後
技術取勝：中國中藥或3元之上整固
500萬收購「數位人」 萬馬控股：配合元宇宙業務
David Webb再減持包浩斯
劉思明：炒股不炒市持續 軟件國產化投機
周顯：被拖數的應對方法
湯文亮：去新加坡工作 是否要遞投名狀
盧楚仁：新財相上場 英鎊弱勢難改
富豪．山峯群山環抱 景致怡人
花園特色戶呎價見3.15萬
龍彩霞：首域盈信基金經理李青：日企不乏優質股 圓弱影響微
技術取勝：中國中藥或3元之上整固
【明報專訊】東方電氣仍有望挑戰阻力（圖）
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