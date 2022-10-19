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微軟裁員 料涉少於千人

【明報專訊】全球經濟前景轉弱之際，微軟（美：MSFT）證實裁減人手，但未透露裁員規模。據美國新聞網站Axios及《商業內幕》引述消息稱，微軟裁員少於1000人，涉及多個地區及部門，包括遊戲機Xbox及瀏覽器Edge的部門。相比之下，Tesla（美：TSLA）近期則加快招聘人手，據路透社統計，Tesla在中國以外的職位空缺，較6月中增加五成。

未來續投資業務 關鍵領域招聘

在微軟視窗（Windows）需求放緩之際，微軟發言人證實裁員，強調像所有企業一樣會定期評估業務重點，並相應地調整架構，預計未來一年仍將繼續為業務投資，並在關鍵增長領域招聘人手。微軟7月曾預告，將在全球裁減不到1%的人手，涉及諮詢、客戶服務等部門。

微軟網站顯示目前在全球僱用約22.1萬名員工。

微軟預計，在截至9月底的第一財季，收入按年僅增約10%，低於5年多以來的增幅。由於增長前景轉弱，Twitter（美：TWTR）、Netflix（美：NFLX）和Uber（美：UBER）等科技企業也在凍結人手或裁員，以應對增長放緩及宏觀經濟因素等影響。《華爾街日報》引述知情人士稱，facebook母企Meta（美：META）也計劃在未來數月削減至少10%開支，部分支出透過裁員節省。

Tesla擬聘6900人

較6月增50%

今年6月，Tesla行政總裁馬斯克透露，需要凍結招聘及裁員一成，令其官方招聘網站在6至7月張貼的職位顯著減少，但在8月起該公司又加快招聘速度，本周其招聘網站貼出超過6900個職位，較6月中激增50%，當中約四分之三空缺來自美國，其次是德國和加拿大，主要涉及工程與信息技術、車輛服務及製造部門的職位；上述空缺不包括中國廠房。

（綜合報道）

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