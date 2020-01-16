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業績勝預期 投行與交易業務合併 高盛CEO：美或衰退須謹慎

【明報專訊】受惠於市場波動，客戶的債券及貨幣交易活動增加，高盛（美：GS）第三季固定收益交易收入按年增41%至35.3億美元，較分析師預期高出約5億美元。雖然第三季股票交易收入按年跌14%至26.8億美元，但略高於分析師預期。高盛整體收入按年跌12%至119.8億美元，較分析師預期高出超過5億美元。利潤按年跌43%至30.7億美元，稀釋後每股普通股盈利8.25美元，超分析師預期的7.69美元。

強勁的業績表現，抵消了企業併購及IPO活動疲軟的影響。高盛上季投行業務收入按年大跌57%至15.8億美元，與主要大行的投行業務轉弱趨勢一致。高盛股價早段漲逾5%。

美股早段承接周一的升勢，道指早段曾升650點，標普500指數及納指升逾2%，不過午夜前升幅大為收窄。至於美國10年期國債孳息率，午夜前則升穿4厘。另外，美國將釋出更多戰略石油儲備，國際油價午夜前跌逾2%。

高盛行政總裁（CEO）所羅門（David Solomon）警告，美國可能陷入衰退，「我認為現在是謹慎的時候，如果你經營的是一家基於風險的企業，現在應更謹慎考慮風險偏好」，市場可能會面臨更大的波動。他指出，面對通脹根深蒂固，而經濟增長放慢，資產升值變得困難，投資和商業決策也變得困難。摩通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）此前也警告，美國經濟將面臨麻煩。

分拆消費者金融業務

所羅門證實，在其掌舵高盛4年內進行第3次重大改組。高盛把其標誌性的投行業務，與交易業務合併為「環球銀行及市場」部門，同時將資產和財富管理合併為「資產及財富管理」部門。金融技術平台、與蘋果合資的企業等，則歸入「平台解決方案（Platform Solutions）」部門。至於高盛虧損的消費者金融業務將被分拆，其中零售銀行品牌Marcus將併入資產及財富管理部門，反映所羅門擴張消費者金融業務的計劃逆轉。

不過所羅門強調，高盛基本面沒有改變，領導層班底依舊，而新架構將加強銀行的核心業務，使其產品和服務多樣化，並提升營運效率。《華爾街日報》指出，投行和交易業務一直是高盛的重心，在市場風險胃納上升時，這些業務會產生巨額利潤。

但投資者對這些業務的利潤重視程度較低，因為它們波動較大，所以更重視資產管理和財富管理等可提供穩定收入的業務。高盛期望在新架構下，可提高其落後於同業的估值。

此外，英國競爭及市場管理局（CMA）表示，Facebook母企Meta（美：META）收購GIF動圖搜尋引擎Giphy會削弱社交媒體及廣告市場的競爭，維持要求Meta出售Giphy的決定。Meta股價早段微升。強生（美：JNJ）第三季業績勝預期，但鑑於美元強勢，輕微下調盈利預測，股價午夜前微跌。

佩洛西夫婦炒晶片股蝕588萬

另外，有「國會山股神」之稱的美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與丈夫保羅（Paul Pelosi）炒晶片股損手。根據佩洛西的申報文件，其丈夫在9月16日蝕本沽出美光科技（美：MU）及Nvidia（美：NVDA）認購權，合共虧損75.4萬美元（約588萬港元）。沽貨時適逢美國總統拜登簽署晶片法案1個月後，由於晶片需求下滑，加上美國收緊對中國晶片行業的限制，令晶片股近期顯著下跌。

（綜合報道）

[國際金融]

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