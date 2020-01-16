經濟

有限合夥基金協會：QFLP細則最快今年底出台

【明報專訊】近年香港及新加坡競爭愈發激烈。香港有限合夥基金協會會長江競競表示，近年疫情因素動搖香港國際金融地位，但基金業界和家族辦公室仍普遍表示對本港有信心，透露本港與前海合作的QFLP（合格境外有限合伙人）政策細則最快於今年底或明年初出台，以提升本港競爭優勢。投資推廣署財經及金融行業主管兼家族辦公室環球主管黃恆德稱，香港優勢是「唔使怕畀人恰」，因為背靠中國，將積極對外界傳達香港「將會開放」信號。

料18條優惠政策起「突破性」作用

江競競表示，香港與前海政府制定的18條支持私募及創投基金的細則最快今年底或明年初會出台，當中預料QFLP細則會率先亮相，包括仔細列明公司註冊資本要求、合資格條件等指引。江指出，18條優惠政策相當多和對業界起「突破性」作用，預料政策細則將逐步推出。江表示確定，在政策推動下境外或香港等私募基金能以更低的門檻、更簡單的手續和投資產品更廣泛等優勢進入內地前海，甚至整個內地市場。

江又稱，兩地協商的政策屬互補不足、相輔相成和不具競爭，香港私募基金是針對國際市場、而內地的基金市場是專攻當地業務。 江指出，政策不但鼓勵香港私募基金、家族辦公室，甚至可以便利海外基金透過香港作為跳板進入內地。而業界最希望是透過香港私募基金平台可以更快的投資內地市場，甚至基金產品上享有優勢和放寬，如可透過政策投資內地的不良資產等。

認為星市場遠不及香港

就區內競爭而言，江認為新加坡市場遠不及香港，香港自兩年前推出有限合伙基金制度至今，已有逾550隻有限合伙基金註冊；但新加坡早於2009年便推出有限合伙基金制度，至今年10月初則有608隻有限合伙基金註冊。江又稱，雖然新加坡近年在政策上高調搶人和吸納家族辦公室，但以宏觀條件而言，大部分商界仍認為除稅務優惠外，香港的居住、醫療、教育、生活文化和市場潛力仍具吸引力和優勢。

黃恆德表示，投資推廣署將到中東出差，其後會到東南亞，希望藉着中國和中東國家良好關係，加上當地正值推動經濟多元化之際， 對外推廣香港和說好香港，更為重要是對外釋放香港開放的信號，更新香港現况。

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