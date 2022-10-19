經濟

美銀調查：環球基金持現金水平21年高

【明報專訊】美國銀行發表最新的環球基金經理調查顯示，基金界手持現金水平佔組合的6.3%，創2001年4月以的21年高位。受訪基金目前幾近全面「投降」，並且減持股票，但「停下來只為走得更遠」，調查顯示基金經理已有共識明年聯儲局有機減息之下，明年上半年市况會觸底甚至大反彈。目前有關操作，猶如熊市反彈的「一小口冷盤」。

基金經理尤其看好來年內地表現

該調查是在10月7日至13日進行，投資者已增持現金、公用事業、主糧行業及美元，並且減持美股、英鎊、歐元區項目及科技股。大部分交易，形同持有美元長倉。不過，持相反理論者，則持英鎊長倉、轉持有股票、持有歐盟區股份及消費類股份。基金經理多認為，若美國個人消費支出平減指數少於4%，才足以支持聯儲局去改變息率政策。

該行另一份報告、亞洲基金經理調查進一步顯示，大部分基金經理認為，未來12個月亞洲地區企業的盈利會較目前為弱，因此有淨數72%的受訪者認為，之前所定的每股盈利增長共識預測，處於過高的水平。

指堅持清零為內地最顯著風險

同時，區內基金經理在未來12個月對內地及香港市場仍然有所偏好，尤其看好內地市場表現，並且預料之前表現跑贏的印度市場會失去業界歡心。受訪基金經理指出，由於預期來年內地的貨幣寬鬆政策，因此有淨數61%的受訪者表示，會對內地經濟表現感到樂觀。但多數受訪者認為，由於二十大會議並無表明內地防疫政策會改變，並持續堅持動態清零的舉措，形同對內地經濟復蘇投下信心一票的業界潑了一盤冷水，更有淨數61%的受訪者認為，堅持清零政策是中國市場最顯著的風險。

上 / 下一篇新聞

施政報告前夕開價 開放式391萬入場 Bologna折實均呎1.3萬 今年最平新盤
施政報告前夕開價 開放式391萬入場 Bologna折實均呎1.3萬 今年最平新盤
話你知：11年前每呎補價僅3010元
話你知：11年前每呎補價僅3010元
天鑄4房8140萬招標沽
天鑄4房8140萬招標沽
奧運銅牌得主蘇慧音4.1萬租康樂園
奧運銅牌得主蘇慧音4.1萬租康樂園
紅山半島銀主盤估值9800萬 低5年前一成
紅山半島銀主盤估值9800萬 低5年前一成
萬科永泰沙田地中標價 高次標不足4%
萬科永泰沙田地中標價 高次標不足4%
存貨偏高 安踏特步「雙十一」促銷 管理層：下半年銷售即使達標也僅下限
存貨偏高 安踏特步「雙十一」促銷 管理層：下半年銷售即使達標也僅下限
六福內地上季同店倒退 10月上半月跌雙位數
六福內地上季同店倒退 10月上半月跌雙位數
星展料通關樓市仍跌 籲檢討辣稅
星展料通關樓市仍跌 籲檢討辣稅
陽光保險獲中證監批上市 擬集資78億
陽光保險獲中證監批上市 擬集資78億
澳廣視：雲頂賭牌標書獲無條件接納
澳廣視：雲頂賭牌標書獲無條件接納
中銀：理財通今年增近萬客戶
中銀：理財通今年增近萬客戶
港股連升3天 8月初以來最長升市 分析：早前淡友已離場 港股近底部
港股連升3天 8月初以來最長升市 分析：早前淡友已離場 港股近底部
大行唱好華晨中國 花旗首籲「買入」
大行唱好華晨中國 花旗首籲「買入」
德昌發盈警 料中期純利挫四成
德昌發盈警 料中期純利挫四成
麗豐售樓業務改善 全年虧損大減75%
麗豐售樓業務改善 全年虧損大減75%
有限合夥基金協會：QFLP細則最快今年底出台
有限合夥基金協會：QFLP細則最快今年底出台
業績勝預期 投行與交易業務合併 高盛CEO：美或衰退須謹慎
業績勝預期 投行與交易業務合併 高盛CEO：美或衰退須謹慎
英倫銀行否認延售國債 鎊匯曾跌穿1.13
英倫銀行否認延售國債 鎊匯曾跌穿1.13
微軟裁員 料涉少於千人
微軟裁員 料涉少於千人
張兆聰：生物醫藥股動力強 再鼎炒落後
張兆聰：生物醫藥股動力強 再鼎炒落後
技術取勝：中國中藥或3元之上整固
技術取勝：中國中藥或3元之上整固
500萬收購「數位人」 萬馬控股：配合元宇宙業務
500萬收購「數位人」 萬馬控股：配合元宇宙業務
David Webb再減持包浩斯
David Webb再減持包浩斯
劉思明：炒股不炒市持續 軟件國產化投機
劉思明：炒股不炒市持續 軟件國產化投機
周顯：被拖數的應對方法
周顯：被拖數的應對方法
湯文亮：去新加坡工作 是否要遞投名狀
湯文亮：去新加坡工作 是否要遞投名狀
盧楚仁：新財相上場 英鎊弱勢難改
盧楚仁：新財相上場 英鎊弱勢難改
富豪．山峯群山環抱 景致怡人
富豪．山峯群山環抱 景致怡人
花園特色戶呎價見3.15萬
花園特色戶呎價見3.15萬
龍彩霞：首域盈信基金經理李青：日企不乏優質股 圓弱影響微
龍彩霞：首域盈信基金經理李青：日企不乏優質股 圓弱影響微