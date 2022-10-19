經濟

中銀：理財通今年增近萬客戶

【明報專訊】跨境理財通於去年9月推出，中銀香港（2388）表示，由今年初至今，「南向通」及「北向通」的開戶數目新增近萬戶，其中8月推出「南向通」手機銀行線上開戶服務後，南向開戶申請大幅上升。南北雙向的資金匯劃總量錄得持續增長，其中「南向通」今年新增資金匯劃量在大灣區市場佔比亦逾四成。

推手機開戶 南向通客戶急升

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，跨境理財通經過一年的運作實踐，在開戶流程、閉環式資金管理、額度管控等方面累積經驗，料理財通的開戶配套會繼續優化，加強遙距服務，及與中國銀行（3988）聯動。

在產品偏好方面，中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，「南向通」九成客為全新客戶，持有基金產品的客戶中八成選擇股債混合基金，主要投資環球地區，投資貨幣以人民幣為主；而「北向通」客戶偏好選擇人民幣理財產品，超過八成的「北向通」新客戶此前在內地僅持有存款，未曾認購過公募基金或其他理財產品。

北向通客戶偏好人幣產品

周國昌稱，該行將引入更多國際及內地知名基金公司的產品和擴闊基金主題，例如增加ESG及人民幣基金主題選擇。現時「南向通」的產品選擇陸續新增超過40隻產品，目前提供涵蓋人民幣、美元、港元等多種貨幣，包括基金、零售債券、存款和外匯等合共逾160隻投資產品。該行現時於多個口岸及標誌性的地點共設立9個跨境理財服務中心。

相關字詞﹕劉賽麗 周國昌 大灣區 南向通 跨境理財通 中銀香港

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