澳廣視：雲頂賭牌標書獲無條件接納

匯豐：明年賭收回復疫前66%

澳門政府較早前接納雲頂馬來西亞的標書，但只屬有條件接納，直到昨日澳廣視報道，標書已獲無條件接納，其他6家博彩企業已獲知會有關情况。若賭企的標書獲無條件接納，參與競投賭牌方面將進入直路，並開展及後的諮詢階段。另澳門傳媒昨引述澳門博彩（0880）聯席主席梁安琪出席活動時表示，澳門博彩處變革期，集團相信澳門博彩業發展將逐步向多元化產業轉型。

此外，摩根大通指出，過往20年，各大賭牌公司分別出資70億美元參與投資，進行各項建設，但是在新的賭牌機制下，該行料各大新持牌公司的投資額會少於70億美元，但若投資額少於20億美元，業界睇法將傾向負面。該行估計，投牌結果最快會於今年10月尾出籠。

銀娛被大削今年EBITDA預測

澳門博彩監察協調局昨天公布，第三季博彩毛收入只有55.5億澳門元，按季減少34%，按年更跌70%。貴賓廳收入則有11.55億澳門元，按季減少8.33億澳門元。匯豐預料賭收要到2023及2024年始回復至2019年的66%及86%水平，同時調低大部分濠賭股的收入及EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）預測，當中料銀娛仍有錢賺，但EBITDA預測大劈59%，至8.1億元。

另瑞信指出，就算各博彩企業節約成本，但預料全部賭企均出現LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損），當中金沙LBITDA料達3.06億美元，為眾賭企中最高。