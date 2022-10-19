陽光保險獲中證監批上市 擬集資78億

5年第二隻內地險企赴港招股

若陽光保險最終來港上市，將會是繼5年前眾安在線（6060）來港上市後，再有內地保險公司在港招股。陽光保險今年4月在港交所遞交招股書，惟至今仍在審議，外界猜測陽光保險的上市聆訊或會延遲，細節或有微調，公司暫時沒有任何評論。翻查陽光保險初步招股文件，陽光保險近3年的總保費收入持續上升，從2019年的879.1億元（人民幣，下同），升至2020年達925.7億元，並進一步升至2021年的1017.6億元，突破千億總保費的收入。集團去年盈利增幅有所減慢，盈利增長由2020年的10.5%放緩至去年的4.7%。集團上市聯席保薦人包括華泰、中金、瑞銀和建銀。

陽光保險主要通過運用管理陽光資產的保險資金，提供不同類型的籌險、健康險等，合共逾4000種財產險產品。集團早年由中石化、南航集團、中國鋁業及中外運集團等共同發起成立。根據銀保監會數據，以原保險保費收入計，於2020年陽光人壽的市場份額達1.7%。

10月暫16公司申上市

另一家保險公司富衛保險多次傳出來港上市，但「只聞樓梯響」，未有實際上市計劃。10月至今，暫時16隻家公司遞交上市申請。

明報記者

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