經濟
香港地產

奧運銅牌得主蘇慧音4.1萬租康樂園

【明報專訊】早前積極睇樓有意置業的東京奧運乒乓球女團銅牌得主蘇慧音（圖），最終轉買為租，以月租4.1萬元承租大埔康樂園單號屋。

中原地產分行區域營業董事吳啟業表示，蘇慧音租住的單位為康樂園11街單號屋，實用面積1214方呎，屬3房1套連工人房間隔，附連約1000方呎花園。原叫租4.3萬元，最終減價2000元或4.7%，以月租4.1萬元租出，實用呎租33.8元。業主2005年890萬元購入，租金回報約5.5厘。屋苑本月至今暫錄3宗租賃成交，已超上月全月兩宗水平。

吳又稱，蘇慧音為了與家人有較大生活空間，已睇樓一段時間，鍾情康樂園環境舒適，租入單位以便提升生活質素。蘇慧音曾於今年7月擔任由會德豐、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國合作發展，位於啟德跑道區的MIAMI QUAY的推廣大使，她表示項目生活配套日趨完善，區內體育設施亦齊備，能享受周邊多元配套，屬她的理想生活環境。

曾任MIAMI QUAY推廣大使

香港科技大學今年3月宣布，正式取錄蘇慧音為優秀運動員學生，9月開始攻讀理學課程。除追夢及置業外，她亦進軍商界，與其胞姊蘇慧軒投資7位數金額開爆谷店。

同為東京奧運乒乓球女團銅牌得主的港隊乒乓球「一姐」杜凱琹，則於去年11月以約970萬元購入中洲置業旗下火炭星凱．堤岸1座高層G室，2房間隔，實用面積542方呎，望山景，實呎約1.79萬元。

杜凱琹970萬購星凱．堤岸2房

另外，香港單車名將李慧詩早於2018年買入碧桂園（2007）及宏安地產（1243）等合作發展的馬鞍山泓碧，單位為5座中層H室，實用面積526方呎，2房間隔，成交價約895萬元，實呎約1.7萬元。

另外，大埔白石角區本月暫錄34宗租賃成交，其中區內的朗濤本月暫錄約6宗租賃個案。中原地產分行經理曾嘉匯表示，朗濤7B座中層F室，實用面積552方呎，2房間隔，以月租2.2萬元租出，實用呎租39.9元。業主2019年821萬元一手購入，持貨約3年，租金回報約3.2厘。

[香港地產]

相關字詞﹕乒乓球 租賃成交 康樂園 蘇慧音

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