經濟
香港地產

天鑄4房8140萬招標沽

【明報專訊】正當新地（0016）元朗Park YOHO Bologna昨日公布以「最強新盤價」推出首張價單之際，同系旗下何文田豪宅項目天鑄，亦錄得近一年來首宗一手成交。項目1期第6座11樓A室，實用面積2018方呎，4房雙套間隔，昨日以8139.6萬元招標售出，實呎40,335元。

尚‧珒溋餘貨意向呎價逾4萬

事實上，雖然部分新界盤以貼市價推出，但部分市區盤叫價仍然進取。龍湖（0960）深港公司香港事業部高級營銷總監黃少鴻表示，旗下啟德尚‧珒溋現餘85伙待售，全為4房間隔，包括特色戶及低座單位，將全部以招標形式出售，意向呎價為4萬元以上；項目低座複式戶亦將推出，單位實用2500多方呎，料於下月連同家俬及裝修出售。黃續稱，項目尚餘單位屬市場罕有，而置業一向並非易事，故不認為叫價進取。尚‧珒溋共設677伙，至今累沽582伙，連同商業部分及車位，套現接近110億元，平均成交實呎約2.8萬元。

由益兆及俊和合作發展的旺角雋薈，即日起委託香港置業作獨家代理，香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，項目餘下48伙全為實用面積152至228方呎開放式戶，扣除最高10%折扣後，折實價由382.2萬至656.5萬元。現時入場費最低單位為19樓C室，實用面積約152方呎，折實價約382.2萬元，實呎約25,145元。

[香港地產]

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