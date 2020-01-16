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施政報告前夕開價 開放式391萬入場 Bologna折實均呎1.3萬 今年最平新盤

【明報專訊】近月連環推出多個新界西北新盤的新鴻基地產（0016），旗下已屆現樓的元朗錦田北新盤PARK YOHO Bologna（下稱Bologna），搶閘於新一份施政報告公布前夕開價，首批50伙，折實均呎13,088元，不但較同系約3個月前、以低市價近兩成推出的屯門兆康NOVO LAND 1A期首批折實均呎13,188元更低，亦成為今年首批折實均呎最低的新盤。項目實用面積279方呎的開放式戶，折實價約391萬元起，現樓示範單位昨日隨即開放予公眾參觀，並於周日（23日）起接受認購登記。

明報記者 容婌維

事實上，連同Bologna，新地過去3個月先後推出3個新界西北盤，首批開價均低於或貼近同區屋苑市價水平。除以低市價兩成推出NOVO LAND 1A期外，上月以現樓形式登場的天水圍Wetland Seasons Bay 3期，首批折實均呎14,186元，亦較去年11月推出的第2期首批低近4%。

新地強調市價推盤

PARK YOHO整個項目設有3124伙，其中Bologna佔164伙，PARK YOHO由2015年起登場，屋苑其他期數過去已錄不少二手成交。參考代理數據，PARK YOHO近月二手均呎約1.33萬元，Bologna首批較之低約2%；此外，更較屋苑於2018年9月推出的PARK YOHO Napoli首批折實均呎15,211元低近14%。新地副董事總經理雷霆表示，今期屬PARK YOHO壓軸之作，首批開價屬「最強新盤價」。新地代理總經理陳漢麟強調，集團以市價推盤，首張價單則較為吸引，而未來絕對有加價空間。

昨開放現樓示位 周日起收票

Bologna首批價單涵蓋5伙開放式戶、7伙1房連儲物房戶、16伙1房複式戶、5伙2房戶，以及17伙3房戶，實用面積由279至674方呎，價單定價由462.6萬至1047.3萬元，價單實呎由14,661元至17,086元不等。發展商是次提供最高15.5%直減折扣，整批單位折實價由390.89萬至884.96萬元，折實實呎12,388元至14,438元。由於項目已屆現樓，以折實價計，料首批所有單位均可納入高成數按保範圍，最高可承造九成按揭。

首批入場開放式戶為8A座2樓D室，實用面積279方呎，折實價390.89萬元，折實實呎14,010元；至於今期獨有的1房複式戶，售價最低的單位則為8B座2及3樓F室，實用面積433方呎，折實價536.4萬元，折實實呎12,388元，同時為首批呎價最低的單位。值得留意，發展商是次為1房複式戶提供漸進式按揭安排，有助預算不多的買家置業。

[香港地產]

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