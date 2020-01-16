睿峰近200戶收樓 餘貨220伙最快本季推

基座商場招標 料每月收租200萬

至於項目現尚餘約220個單位待售，涵蓋開放式至3房戶，當中2房戶佔最多，陳玉成預計項目明年首季以現樓形式推售，但若新一份《施政報告》有利好樓市及全面通關等措施，亦不排除本季推售，價錢仍在研究。陳認為，雖然美國加息，但政府亦放寬壓力測試，在政策配合下，相信樓市現已見底，估計本季物業市道會開始回暖，明年首季復常。他認為本港金融體系穩健，根本毋須壓力測試，「買唔買樓由買家自己決定，但如果因為按揭問題買唔到樓，就唔係咁好啦」。

睿峰發展商雖向買家承諾提供「包借呼吸Plan」及「首兩年免息免供」計劃，但後來恒大將睿峰易手予鼎珮集團，而個別買家直至近日仍未能上會。早前買家就項目按揭問題，申請消費者訴訟基金獲批，亦委聘律師跟進，被問到會否考慮與買家和解，陳玉成回應，公司至今暫未有收到任何訴訟通知，現時不便回應。

隨着睿峰陸續入伙，項目基座商場The Vertex Arcade早前亦已竣工，項目基座商場、商場停車位及商場命名權一併招標出售，招標期由今日起至11月18日。

鼎珮合伙人馬宣義表示，公司委託高力、仲量聯行及第一太平戴維斯，成為商場聯合獨家代理銷售顧問。陳玉成稱，商場位於福榮街、東京街及元州街交界，屬於三面環街大單邊，商場涉3層樓面，面積共約45,000方呎，另設19個備有充電裝置的停車位。他續稱，商場設有不少於30個舖位，預計每月總租金可達200萬元，惟公司未有為出售商場設定意向價，故未能估計租金回報率。