「渣打一姐」2580萬沽樂翠台 6年新低

今年初5380萬購麗景園高層

上述單位為樂翠台B座低層4室，實用1147方呎，3房1套間隔，連車位以2580萬元易手，實呎22,493元，不過，禤惠儀等早於1998年僅以990萬元購入，持貨約24年，帳面大幅獲利1590萬元或1.6倍。

值得留意的是，禤惠儀或相關人士今年1月連車位以5380萬元購入淺水灣豪宅麗景園11座高層單位，單位實用1513方呎，實呎35,558元，須付樓價15%雙倍印花稅，即涉807萬元，估計今次禤惠儀低價賣樓，可獲退回相關稅項。

另北角半山雲景台K座低層戶，實用1065方呎，3房連工人房間隔，本月初以1900萬元連車位售出，實呎17,840元，呎價及成交價均為屋苑近6年新低。

上述單位原業主2019年2月1998萬元購入，持貨3年半，若連同使費計料實蝕逾210萬元或逾一成。

御半山2房4年實蝕逾三成

至於半新盤方面，市場消息指出，屯門御半山1B座中高層A室，實用468方呎，屬2房間隔，以約660萬元易手，實呎14,102元。原業主2018年6月約892萬元一手購入，帳面蝕約232萬元，若連同使費，原業主持貨逾4年，實蝕約272萬元或逾三成。