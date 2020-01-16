德強苑銀主盤780萬沽 兩年半貶5% 富強苑577呎未補價 實呎6年半首跌穿8000元

明報記者 林尚民

過去屢創樓價新高的市區居屋，近月亦連錄低價成交。市場消息稱，樓齡約21年的德強苑，位於A座高層09室，實用面積656方呎，3房間隔，最新以780萬元未補價售出，實呎11,890元。資料顯示，原業主2020年4月826萬元未補價購入，成交價一度膺東九龍未補價居屋王，惟單位早前淪為銀主盤，至7月份由銀主以995萬元已補價及845萬元未補價推出市場放售，最新成交價除較叫價低65萬元外，亦比約兩年半前購入價貶值46萬元或逾5%，而由於物業以銀主盤形式易手，故當中不涉及額外印花稅。

富強苑未補價實呎曾高見1.27萬

此外，據房委會資料顯示，樓齡高逾30年的富強苑，一個實用577方呎低層單位，本月以450萬元未補價易手，實呎7799元，據悉有關單位為F座中層9室，原業主以520萬元放售，即單位最終減價70萬元或13.5%沽出。資料顯示，今年1月屋苑同類單位曾以603萬元未補價售出，實呎10,452元，事隔不足一年已大跌25%，並為2016年3月後逾6年半新低。值得一提的是，富強苑過往曾誕下多個「居屋王」，去年屋苑6宗未補地價成交，實呎均超過1萬元，而屋苑歷年最高呎價紀錄，則是2019年9月創下，當時一個實用402方呎的中層單位，以511萬元未補價售出，實呎超過1.27萬元。

龍蟠苑移民盤實蝕近兩成沽

另方面，鑽石山老牌居屋龍蟠苑，亦錄得蝕讓個案，市場消息稱，龍蟠苑A座中層12室，實用面積約383方呎，2房間隔，附裝修，今年初以660萬元已補價放售，及後因疫情及加息等因素影響下多次調低叫價，加上原業主已移居外地，故近日已減至530萬元，最終獲買家以505萬元購入，實呎約13,185元。事實上，去年8月份同座一個面積、景觀相同的中層12室，就以650萬元已補價成交，即最新成交價較一年前同類單位成交價大跌145萬元或逾22%，而今次售出物業的原業主，於2019年4月以585萬元購入，持貨約3年半，帳面蝕讓80萬元，若連使費計料實蝕近110萬元，蝕幅高達18%。