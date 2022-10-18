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2022年10月18日星期二
湯文亮 敢說反話
投資策略
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湯文亮：要賣樓應先去睇樓
【明報專訊】有年輕朋友話經濟環境雖然不太差，但樓市氣氛唔好，利息又會上升，佢同太太商量過，不如將買入大約10年的自住單位賣走，唔使再擔心加息。
相關字詞﹕
敢說反話
湯文亮
財經專欄
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