經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：要賣樓應先去睇樓

【明報專訊】有年輕朋友話經濟環境雖然不太差，但樓市氣氛唔好，利息又會上升，佢同太太商量過，不如將買入大約10年的自住單位賣走，唔使再擔心加息。

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