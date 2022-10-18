劉宇亮：中證監兩新政 利好港交所

經濟方面，口頭報告中沒有提「房住不炒」；但在72頁完整版報告中，有確實提到。相比五年前的報告，當時他堅持「房子是用來住的、不是用來炒」的定位，過去兩年，中國樓市持續打壓下，面臨大批房企資金鏈斷裂的問題，以及「停貸潮」帶來的危機，不少地方已開始放寬部分限制，內地樓市有望回升。

方便外資參與A股

另《中國證券報》引述監管部門消息報道，為進一步提高外資投資A股的便利性，證監會正在研究制定外資適用特定短線交易制度的兩項政策，即允許符合條件的境外公募基金參照境內公募基金按產品計算持有證券數量，豁免香港中央結算有限公司適用特定短線交易制度。這是進一步深化資本市場制度對外開放的重要舉措，有利於提高外資參與A股市場的便利性，穩定外資預期，更好保障滬深港通機制的運行效率，促進資本市場高質量發展。

中證監已允許境內公募基金按產品計算持有證券數量，即對一家基金公司管理的多檔公募基金合併持有同一公司的股份達到5%或以上，並6個月內買賣的，不認定為短線交易，對全國社保基金也作類似安排。

上述監管機構對於外資公募相關短線交易行為的豁免，一方面有利於提高境外機構投資者的便捷性，提升境外機構投資者的活躍度，對A股市場的流動性有正向的作用；另一方面該政策對促進境外機構投資者與境內機構投資者之間的平等性有着重要的意義，有利於穩定境外投資者的預期。受消息影響相關股份在周一均跑贏大市，如港交所（0388）和中金（3908）均升超過2.2%，投資都可留意相關板塊。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]