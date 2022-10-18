英撤減稅計劃 英鎊曾漲2%

匯控倫敦股價漲3%

英倫銀行昨起停止緊急買入長期國債的操作，並公布將在下周一（24日）起恢復銷售透過資產購買機制（APF）持有的企業債券，另將於10月31日恢復英國國債的主動出售，反映英倫銀行對債市的信心。此外，英倫銀行還將向能源交易商，推出價值高達400億鎊（約3587億港元）的能源市場融資計劃（Energy Markets Financing Scheme），避免業界因能源價格飈升而面臨流動性惡化。

能源市場價格波動，意味交易商需以大量資金來為交易提供保險。該融資計劃將幫助面臨短期融資問題的企業，允許商業銀行向獲批准的企業提供更大的信貸額度。當融資方無力償還欠款，英國財政部將為其向銀行支付，英倫銀行則充當代理人。申請融資的企業，必須具備良好的信用質量。

（綜合報道）

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